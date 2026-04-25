Hình ảnh chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa tầm cao dịp Giỗ Tổ Hùng Vương tại Phú Thọ 25/04/2026 17:40

(PLO)- Các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương chuẩn bị cho màn bắn pháo tầm cao vào tối 25-4, phục vụ người dân, du khách về dự Lễ hội Đền Hùng - Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026.

Lúc 21 giờ 30 phút tối 25-4 (tức đêm 9-3 Âm lịch), tại khu vực cầu đi bộ hồ Công viên Văn Lang (Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa tầm cao đặc sắc, phục vụ nhân dân, du khách thập phương về dự Lễ hội Đền Hùng - Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026.

Ngày 25-4, nhân dân, du khách thập phương về Đền Hùng rất đông.

Màn trình diễn pháo hoa dự kiến kéo dài 15 phút, kết hợp hài hòa giữa pháo hoa tầm cao, tầm thấp cùng các hiệu ứng hỏa thuật hiện đại.

Chương trình bắn pháo hoa do Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ và Ban Chỉ huy Quân sự địa phương, thực hiện. Du khách hành hương về Đền Hùng sẽ được mãn nhãn những màn pháo hoa rực sáng trên Đất Tổ.

Pháp hoa đã được vận chuyển tới khu vực Cầu Vàng - Công viên Văn Lang.

Đến chiều 25-4, công tác chuẩn bị cho trận địa pháo hoa đã cơ bản hoàn tất, chờ giờ khai hỏa. Với tinh thần chủ động, Ban Chỉ huy Quân sự phường Văn Miếu, Phường Việt Trì…đã xây dựng kế hoạch sớm, cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng lực lượng, bảo đảm các khâu được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình.

Công tác chuẩn bị trận địa pháo hoa.

Công tác vận chuyển pháo, tổ chức tiếp nhận, bảo quản và đấu nối hệ thống kỹ thuật tại khu vực Cầu Vàng - Công viên Văn Lang được thực hiện một cách cẩn thận, chính xác, bảo đảm an toàn.

Các chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng cho màn trình diễn phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Song song với đó, công tác kiểm tra trang thiết bị, vật tư, phương tiện kỹ thuật được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Các phương án phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự cũng được xây dựng và luyện tập kỹ lưỡng, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.

Từng quả pháo, kíp nổ được đưa vào ống phóng, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt.

Hoạt động bắn pháo hoa không chỉ là điểm nhấn văn hóa đặc sắc mà còn thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc của toàn thể Nhân dân đối với các Vua Hùng – những người đã có công dựng nước.

Từng chi tiết kỹ thuật được rà soát kỹ lưỡng.

Việc tổ chức bắn pháo hoa không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày lễ lớn của dân tộc, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất Tổ Phú Thọ thân thiện, mến khách, thu hút du khách trong và ngoài nước.