Dùng radar xuyên đất tìm khu mộ tập thể liệt sĩ từ ảnh cựu binh Mỹ cung cấp 04/06/2026 17:13

(PLO)- Từ các tư liệu do cựu binh Mỹ cung cấp, cơ quan chức năng xác định khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Kon Tum.

Ngày 4-6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị sẽ khảo sát tại khu vực phường Kon Tum và phường Đăk Cấm, nơi được xác định có khả năng tồn tại khu mộ tập thể liệt sĩ.

Theo kế hoạch, ngày 5 và 6-6, lực lượng chức năng sẽ sử dụng radar xuyên đất để quét toàn bộ khu vực nghi vấn. Công nghệ này giúp phát hiện các dị thường dưới lòng đất, phục vụ việc khoanh vùng chính xác vị trí cần khai quật và hạn chế ảnh hưởng đến công trình, hạ tầng hiện hữu.

Khu vực màu xanh nơi được cho là điểm chôn cất các liệt sĩ. Ảnh: Cựu binh Mỹ

Sau khi xác định các điểm nghi vấn, lực lượng cơ giới sẽ được huy động bóc tách từng lớp đất bề mặt. Trường hợp phát hiện dấu hiệu sinh học hoặc di vật liên quan, việc tìm kiếm sẽ chuyển sang đào thủ công do lực lượng công binh và Đội K53 thực hiện nhằm bảo đảm độ chính xác và không bỏ sót hiện vật.

Giai đoạn đầu tập trung tại khu đất trống khoảng 900 m² ở góc đông bắc Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm và đoạn đường Trường Chinh từ số nhà 206 đến 282. Đây là khu vực được đánh giá thuận lợi do ít công trình hạ tầng ngầm.

Sau đó, phạm vi tìm kiếm sẽ mở rộng dọc hai bên đường Trường Chinh tại các vị trí nghi có rãnh chôn cất. Trong đó, phía bắc kéo dài hơn 300 m từ giao lộ Trương Đăng Quế đến Đinh Công Tráng, phía nam dài khoảng 125 m từ giao lộ Trương Đăng Quế đến Lê Hồng Phong.

Hình ảnh các liệt sĩ được chôn cất do cựu binh Mỹ cung cấp. Ảnh: Cựu binh Mỹ

Manh mối dẫn đến đợt tìm kiếm xuất phát từ năm 2021, khi ông Bob Connor, cựu trung sĩ cảnh sát bảo vệ sân bay Biên Hòa, tiếp nhận thông tin từ một cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Kon Tum vào tháng 2-1968.

Theo lời kể, sau một trận đánh ác liệt, quân đội Mỹ đã chôn cất khoảng 70-90 chiến sĩ quân giải phóng trong một rãnh thoát nước giữa biệt khu 24 và trại MACV Kon Tum, khu vực hiện thuộc tuyến đường Trường Chinh.

Đáng chú ý, cựu binh này cung cấp hai bức ảnh. Một bức ghi lại cảnh chôn cất tại rãnh thoát nước ven đường, bức còn lại là ảnh toàn cảnh biệt khu 24 và vị trí hố chôn được đánh dấu bằng nét bút màu xanh.

Cuối tháng 5 vừa qua, Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Ban Chỉ đạo Quân khu 5 tổ chức hội thảo xác minh thông tin. Sau khi đối chiếu tư liệu, chứng cứ và ý kiến nhân chứng, các đơn vị thống nhất nhận định khu vực nghi vấn có cơ sở và quyết định triển khai tìm kiếm, quy tập.

Theo hồ sơ ban đầu, các liệt sĩ được cho là thuộc Trung đoàn 24A Mặt trận B3, Tiểu đoàn Đặc công 406 và Tiểu đoàn Bộ binh 304, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên chiến trường Kon Tum.