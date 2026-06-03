Công an tỉnh Quảng Ngãi nói về vụ ‘đi làm về thấy nhà bị chiếm’ 03/06/2026 11:14

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin với Pháp Luật TP.HCM về việc giải quyết đơn tố giác của người dân.

Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản trả lời một số câu hỏi của phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM liên quan vụ đi làm về thấy nhà bị chiếm tại số 118 đường Bà Triệu, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, ngày 17-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này thụ lý giải quyết tố giác về tội phạm đối với tố giác của ông Nguyễn Nhất Duy (46 tuổi, ngụ phường Nghĩa Lộ). Ông Duy tố giác bà LTN (ngụ phường Nghĩa Lộ) có hành vi xâm phạm tài sản là quyền sử dụng đất thửa số 21, tờ bản đồ số 4, phường Nghĩa Lộ và nhà trên đất tại địa chỉ 118 Bà Triệu, phường Nghĩa Lộ.

Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các cơ quan chức năng xác minh vụ việc hôm 13-5.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương thu thập tài liệu, tiến hành các hoạt động xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật. Đến thời điểm hiện tại, theo các tài liệu xác minh thì Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chưa đủ căn cứ xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm hình sự như chiếm đoạt tài sản hay xâm phạm chỗ ở…

Thời gian tới, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai các hoạt động xác minh, giải quyết nguồn tin theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh ông Nguyễn Nhất Duy (46 tuổi, ngụ phường Nghĩa Lộ) trúng đấu giá quyền sử dụng đất, căn nhà số 118 Bà Triệu, phường Nghĩa Lộ.

Hình ảnh nhóm người phá cửa vào nhà lúc ông Duy đi làm.

Tuy nhiên, sau khi dọn vào ở, tháng 7-2025, ông Duy khóa cửa đi làm. Đến lúc về thì phát hiện ngôi nhà của mình bị phá cổng. Khoảng một tháng sau, ngôi nhà tiếp tục bị người lạ phá khóa cửa chính, chiếm dụng từ đó đến nay.

Sau khi báo phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh rà soát, tổng hợp hồ sơ liên quan đến vụ việc.

Theo Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Ban đã chuyển thông tin đến công an để xử lý và đang theo dõi kết quả giải quyết.