Việt Nam tham gia Diễn đàn pháp lý Quốc tế Saint Petersburg 19/06/2026 16:20

(PLO)- Việt Nam sẽ tham dự Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg lần thứ XIV từ ngày 24 đến ngày 26-6 tại Liên bang Nga với tư cách “Quốc gia khách mời duy nhất”.

Từ ngày 24 đến 26-6, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng sẽ dẫn đầu Đoàn công tác liên ngành tham dự Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg lần thứ XIV tại Liên bang Nga với tư cách “quốc gia khách mời duy nhất”.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về sự kiện đối ngoại quan trọng này.

. Được biết, Việt Nam sẽ tham dự Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg năm 2026 với tư cách “Quốc gia khách mời duy nhất”. Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa của lời mời đặc biệt này?

+ Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg là một trong những diễn đàn pháp lý lớn và có uy tín hàng đầu thế giới, được tổ chức nhằm trao đổi về những vấn đề pháp lý mới nổi và những khó khăn trong thực thi pháp luật, đồng thời tạo điều kiện cho các cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo bộ, ngành tư pháp các nước.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, Nga có sáng kiến mời một quốc gia tham dự với tư cách là “quốc gia khách mời” và sẽ cung cấp gian trưng bày để quốc gia đó tổ chức một số hoạt động của quốc gia khách mời.

Quốc gia khách mời ngoài việc tham gia phát biểu tại phiên toàn thể, tổ chức các tọa đàm, cuộc gặp song phương thì có thêm hoạt động triển lãm, quảng bá hình ảnh quốc gia, trưng bày thành tựu công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp (bao gồm sách báo pháp lý, video giới thiệu…), qua đó tăng cường hiện diện và nâng cao hình ảnh quốc gia trước toàn thể các đại biểu quốc tế tham dự diễn đàn.

Năm 2026, Diễn đàn sẽ được tổ chức từ ngày 24-26/6, tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga. Năm nay, phía Nga có thư mời lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo Bộ Tư pháp tham dự diễn đàn với tư cách “Quốc gia khách mời duy nhất”.

Việc Việt Nam nhận lời tham dự Diễn đàn năm nay với tư cách đặc biệt như vậy đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế về pháp luật và tư pháp nói chung cũng như tiếp tục củng cố hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói riêng trong bối cảnh Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga ngày càng được tăng cường trên mọi lĩnh vực..

Hơn nữa, việc Liên bang Nga mời Việt Nam tham dự Diễn đàn với tư cách Quốc gia khách mời thể hiện sự coi trọng của phía Nga đối với quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Nga nói chung và sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác pháp luật – tư pháp giữa hai nước nói riêng.

. Với tư cách là “Quốc gia khách mời duy nhất”, vậy tham dự Diễn đàn lần này, Việt Nam muốn gửi tới cộng đồng quốc tế thông điệp gì, thưa Thứ trưởng?

+ Như tôi đã nói, việc Việt Nam tham dự Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg là sự kiện có ý nghĩa rất đặc biệt. Trước hết, thông điệp gửi đi sẽ là hình ảnh về một đất nước Việt Nam chủ động, tích cực và tham gia có trách nhiệm, đóng góp tích cực vào các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các vấn đề pháp lý Diễn đàn tập trung thảo luận. Việc tham gia vào các hoạt động tại Diễn đàn sẽ là cơ hội để thể hiện hình ảnh Việt Nam luôn đề cao thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, coi pháp luật là nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Đồng thời, Việt Nam không chỉ tham gia và thực hiện các luật chơi quốc tế, mà còn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và ngày càng chủ động hơn trong việc đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển và định hình các chuẩn mực pháp lý quốc tế.

Bên cạnh đó, với vai trò Quốc gia khách mời, Việt Nam sẽ có điều kiện giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, con người và bản sắc dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh một đất nước năng động, ổn định và phát triển trong kỷ nguyên mới.

. Thứ trưởng có thể cho biết một số nét chính trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp?

+ Trong dòng chảy hơn 7 thập kỷ quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga, hợp tác pháp luật và tư pháp luôn là một trong những lĩnh vực hợp tác bền chặt, hiệu quả và giàu ý nghĩa.

Liên bang Nga không chỉ là đối tác quan trọng của Việt Nam trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật mà còn là nơi đào tạo nhiều thế hệ cán bộ pháp luật, tư pháp Việt Nam. Những kinh nghiệm và thành tựu pháp lý của Nga đã được nghiên cứu, tham khảo trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hoàn thiện nhiều lĩnh vực pháp luật quan trọng.

Kế thừa quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Liên xô từ năm 1981, dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai Bộ Tư pháp là việc ký Thỏa thuận hợp tác năm 2010. Trên cơ sở đó, hai bên đã liên tục xây dựng và triển khai các Chương trình hợp tác theo từng giai đoạn, tạo khuôn khổ ổn định cho các hoạt động trao đổi chuyên môn, đào tạo cán bộ và chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật.

Điểm nhấn là vào năm 2015, hai Bộ thống nhất thành lập Tổ công tác hỗn hợp Việt Nam – Liên bang Nga về pháp luật và tư pháp. Kể từ đó, cơ chế này đã trở thành diễn đàn hợp tác chuyên sâu, góp phần thúc đẩy các hoạt động tham vấn, tọa đàm và trao đổi kinh nghiệm giữa các chuyên gia hai nước trong các lĩnh vực xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp và tổ chức thi hành pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp Việt Nam luôn là đối tác tích cực, thường xuyên của Diễn đàn Pháp lý Quốc tế Saint Petersburg, một trong những diễn đàn pháp lý uy tín hàng đầu thế giới do Tổng thống Liên bang Nga bảo trợ.

Trong nhiều năm qua, Bộ Tư pháp Việt Nam đã thường xuyên cử các đoàn công tác cấp cao tham dự diễn đàn. Thông qua các kỳ diễn đàn, lãnh đạo và chuyên gia pháp luật hai nước đã trao đổi kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, quản lý hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp, các vấn đề pháp lý mới nổi trong bối cảnh phát triển kinh tế số cũng như xu hướng phát triển mới của luật pháp quốc tế.

Quan hệ hợp tác giữa hai Bộ tiếp tục được nâng lên tầm cao mới với sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước. Tháng 6-2024, Chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Liên bang Nga giai đoạn 2024–2025 được trao trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin.

Tiếp đó, tháng 5-2025, Chương trình hợp tác giai đoạn 2026–2027 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Liên bang Nga đã được Bộ trưởng Tư pháp hai nước trao trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Có thể thấy, từ Thỏa thuận hợp tác năm 2010, cơ chế Tổ công tác hỗn hợp Việt Nam – Liên bang Nga, các Chương trình hợp tác được duy trì liên tục qua nhiều giai đoạn đến sự đồng hành thường xuyên tại Diễn đàn Pháp lý Quốc tế Saint Petersburg, quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Liên bang Nga ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Đó không chỉ là hành trình chia sẻ tri thức pháp lý và kinh nghiệm cải cách tư pháp, mà còn là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị và quyết tâm của hai quốc gia trong việc xây dựng nền pháp luật hiện đại, phục vụ phát triển bền vững và tăng cường hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp.

Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!