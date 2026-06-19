Nhóm cựu cán bộ phường nhận hối lộ lãnh án 19/06/2026 16:21

(PLO)- 6 bị cáo lợi dụng vị trí công tác, nhận hối lộ của các hộ dân để không xử lý việc xây dựng công trình trái phép hoặc không phép trên địa bàn phường Thanh Trì.

Ngày 19-6, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Thanh Tùng, cựu chủ tịch UBND phường Thanh Trì 7 năm tù; bị cáo Nguyễn Vũ Diêm, cựu phó chủ tịch UBND phường Thanh Trì 7 năm 6 tháng tù; bị cáo Bùi Thanh Nhã, cựu đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (cũ) 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo - cùng về tội nhận hối lộ.

Cùng tội danh, 3 bị cáo khác trong vụ án nhận mức án từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm 9 tháng tù.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 8-2024 đến tháng 3-2025, 6 bị cáo đã lợi dụng vị trí công tác, nhận hối lộ của 6 hộ dân để không xử lý việc xây dựng công trình trái phép hoặc không phép trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai cũ, TP Hà Nội (nay là phường Thanh Trì, TP Hà Nội). Tổng số tiền nhận hối lộ là 920 triệu đồng.

Một trong số những lần nhận hối lộ của các bị cáo được CQĐT làm rõ như sau: Khoảng giữa tháng 2-2025, ông Nguyễn Văn Thắng (ở phường Thanh Trì) liên hệ với Tùng đề đạt nguyện vọng muốn cải tạo nhà cũ từ 2 tầng thành 5 tầng.

Tùng đồng ý và bảo ông Thắng liên hệ với Trần Văn Quân để được hướng dẫn thủ tục. Khi ông Thắng đến gặp Quân thì bị cáo này nói ông Thắng cần chi phí 230 triệu đồng để được cấp phép xây dựng.

Sau đó, ông Thắng đã giao đủ số tiền trên cho Quân. Nhận hối lộ xong, Quân thông báo cho Đặng Thanh Tùng, Nguyễn Vũ Diêm biết và cất số tiền trên vào tủ cá nhân, chưa kịp chia.

Một trường hợp khác, đầu tháng 10-2024, ông Vương Đức Hiệp (ở phường Thanh Trì) đến UBND phường Thanh Trì gặp Quân xin được tạo điều kiện hoàn thiện xây dựng sân Pickleball.

Do công trình không có giấy phép xây dựng, Quân nói ông Hiệp cần chi phí 150 triệu đồng. Trong tháng 10-2024, tại trụ sở UBND phường Thanh Trì, ông Hiệp đã đưa tiền theo đúng yêu cầu cho Quân.

Quân đã báo cáo Đặng Thanh Tùng và Nguyễn Vũ Diêm về việc nhận tiền của ông Hiệp nhằm tạo điều kiện cho ông Hiệp hoàn thiện xây dựng sân Pickleball.

Sau đó, Quân chia lại cho Tùng, Nhã và Diêm mỗi người 30 triệu đồng, chia cho Thủy 20 triệu đồng, chia cho Sự 10 triệu đồng. Bản thân Quân được hưởng 30 triệu đồng.

Đối với các chủ công trình xây dựng trái phép, quá trình điều tra xác định: Các cá nhân trên đều có nguyện vọng xây dựng, sữa chữa nhà ở, được cán bộ phường Thanh Trì hứa hẹn, gợi ý việc đưa tiền để công trình không bị kiểm tra hoặc sẽ được bỏ qua sai phạm nên đã có hành vi đưa tiền để được tạo điều kiện xây dựng công trình thuận lợi.

Đến nay, các cá nhân trên đã chủ động khai báo, có đơn tố giác tội phạm, đã nhận thức được vi phạm, đã tự phá dỡ công trình không có giấy phép, trả lại hiện trạng nên CQĐT thấy không cần thiết xử lý hình sự về tội đưa hối lộ.