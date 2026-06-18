Xét xử các bị cáo trong đường dây mua bán thận mà báo Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh 18/06/2026 15:05

(PLO)- Bị cáo Bùi Tiến Lực cùng đồng phạm đã tổ chức đường dây mua bán thận trái phép, môi giới hàng chục trường hợp ghép thận... Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM có tuyến bài điều tra "Thâm nhập đường dây mua, bán thận ở TP.HCM".

Ngày 18-6, TAND TP.HCM mở phiên xét xử các bị cáo trong đường dây mua bán thận mà báo Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh qua loạt bài điều tra "Thâm nhập đường dây mua, bán thận ở TP.HCM".

Các bị cáo, gồm: Bùi Tiến Lực, Nguyễn Thanh Phong, Phan Thanh Hải, Hồ Hiếu, Mai Quang Anh và Lương Văn Nam bị đưa ra xét xử về một hoặc các tội mua bán bộ phận cơ thể người và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, năm 2018, bị can Bùi Tiến Lực quen biết Trần Thanh Hòa (đã chết ngày 14-4-2024) trong thời gian chờ bán thận. Năm 2019, thận của Lực được bán để ghép cho một người tên Sen (không rõ lai lịch); còn Hòa bị bệnh lý huyết áp cao nên không cắt, ghép được thận.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: NGUYỄN DUY

Bị cáo Lực đã bắt đầu mua, bán thận của người khác để hưởng lợi và nhờ Hòa phụ giúp tìm người có nhu cầu để mua bán thận đi xét nghiệm và thỏa thuận chia cho Hòa 20 triệu đồng/1 ca ghép thận thành công.

Hai bị cáo Lực, Hòa và bị cáo Hồ Hiếu (người được bị cáo Lực nuôi để chờ bán thận) còn trực tiếp làm giả các giấy tờ như giấy đǎng ký kết hôn, giấy đǎng ký khai sinh, xác nhận của UBND địa phương, đơn tự nguyện hiến thận, đơn xin chấp nhận hiến thận... để thay đổi thông tin lý lịch của người bán thận thành người có mối quan hệ họ hàng với người được nhận thận nhằm hợp thức hóa hồ sơ nộp cho bệnh viện.

Đến năm 2019, bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Phan Thanh Hải được Lực nuôi ăn ở trong thời gian chờ bán thận nên quen biết Trần Thanh Hòa. Sau khi bán thận, cả hai được Hòa hướng dẫn cách thức tìm người mua, người bán thận và tham gia vào đường dây mua bán thận do Lực điều hành.

Sau đó, Lương Văn Nam tham gia hoạt động mua bán thận cùng Lực từ năm 2020. Đến năm 2022, Mai Quang Anh và Hồ Hiếu cũng tham gia vào đường dây này.

Từ tháng 11-2019 đến tháng 10-2023, bị cáo Lực, Hòa và các bị cáo còn lại đã mua, bán thận cho tổng cộng 28 trường hợp (trong đó 15 trường hợp được cắt, ghép thận, CQĐT đã thu được hồ sơ bệnh án; 13 trường hợp chưa được cắt, ghép thận không có hồ sơ bệnh án).

Các 28 trường hợp mua thận từ các bị can sẽ phải trả tiền từ 370 triệu đồng đến 1,1 tỉ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí xét nghiệm, điều trị và chi phí sinh hoạt người bán thận thời gian chờ phẫu thuật, các bị can hưởng lợi từ 10 triệu đồng đến 500 triệu đồng.