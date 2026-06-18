BHXH TP.HCM kiến nghị khẩn trương cấp BHYT cho 7.649 người dân phường Phú Thọ Hòa 18/06/2026 15:50

(PLO)- BHXH TP.HCM đề nghị các địa phương đẩy nhanh việc lập danh sách, cấp thẻ BHYT cho người dân An toàn khu, nhằm bảo đảm đầy đủ quyền lợi khám chữa bệnh theo quy định.

Mới đây, BHXH TP.HCM đã có tờ trình gửi UBND TP.HCM về việc đề xuất tiếp tục chỉ đạo công tác lập danh sách, cấp thẻ BHYT cho người dân hiện đang thường trú tại các xã, phường An toàn khu trên địa bàn Thành phố.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và Nghị định số 188/2025, người dân thường trú tại các xã, phường An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ, có thông tin được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu cư trú, thuộc nhóm được ngân sách nhà nước đóng BHYT.

Người dân khám bệnh bằng thẻ BHYT. Ảnh. Ảnh: TRẦN MINH

Sau gần 6 tháng triển khai, công tác cấp thẻ BHYT cho người dân An toàn khu trên địa bàn Thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến ngày 17-6-2026, có 18/19 phường cơ bản hoàn thành việc lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng An toàn khu.

Kết quả này thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan BHXH và UBND các phường, xã trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHYT đối với người dân thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng.

Tuy nhiên, phường Phú Thọ Hòa hiện vẫn còn 7.649 người thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng BHYT chưa được UBND phường lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT. Đến nay, địa phương mới cấp được 25.618 thẻ trên tổng số 33.267 người thuộc diện hưởng chính sách, đạt 77,01%.

BHXH TP.HCM đề nghị các địa phương đẩy nhanh việc lập danh sách, cấp thẻ BHYT cho người dân thuộc diện An toàn khu trên địa bàn thành phố.

Theo đại diện BHXH TP.HCM, việc chậm hoàn tất danh sách đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khám chữa bệnh của người dân, phát sinh nhiều phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc chưa được cấp thẻ BHYT. Trong khi đó, cơ quan BHXH đã hoàn tất việc rà soát dữ liệu và chuyển kết quả cho địa phương trong thời hạn quy định.

Để bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi khám chữa bệnh BHYT của người dân, BHXH TP.HCM đã báo cáo và kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo UBND phường Phú Thọ Hòa khẩn trương hoàn thành việc rà soát, lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện tham gia BHYT theo diện An toàn khu; đồng thời tăng cường phối hợp với cơ quan BHXH và Công an địa phương để sớm hoàn tất việc cấp thẻ BHYT theo đúng quy định.

Liên quan đến trách nhiệm thực hiện chính sách, BHXH TP.HCM cho biết theo Quyết định số 366/QĐ-BHXH ngày 29-4-2026 của BHXH Việt Nam và Điều 49 Luật BHYT, trường hợp đơn vị có trách nhiệm chậm đóng hoặc chậm thực hiện thủ tục tham gia BHYT làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tham gia thì phải hoàn trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng mà người dân đã tự chi trả trong thời gian chưa được cấp thẻ.

Chính sách BHYT đối với người dân An toàn khu là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với những địa bàn có truyền thống cách mạng. Việc kịp thời cấp thẻ BHYT không chỉ bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân mà còn góp phần củng cố niềm tin vào các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

BHXH TP.HCM khuyến nghị người dân hiện đang thường trú tại các xã, phường An toàn khu chủ động kiểm tra thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID, kiểm tra thông tin thẻ BHYT trên ứng dụng VssID hoặc liên hệ Ủy ban nhân dân phường, xã nơi thường trú, cơ quan BHXH nơi gần nhất để được rà soát, hướng dẫn cấp thẻ hoặc điều chỉnh quyền lợi BHYT theo quy định.