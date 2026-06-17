Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính 17/06/2026 20:43

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thực Hiện, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Chiều 17-6, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Văn Thanh trao quyết định cho ông Nguyễn Thực Hiện. Ảnh: CTV

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thực Hiện, Chuyên viên cao cấp, Văn phòng UBND TP (nguyên Thành ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026) giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thực Hiện bày tỏ cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng thời ông cũng khẳng định sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi, nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ cùng Ban Nội chính hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Văn Thanh chúc mừng và mong muốn ông Nguyễn Thực Hiện trên cương vị mới, nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ trong công tác nội chính, phát huy kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở, năng lực đã được rèn luyện qua các cương vị công tác, cùng tập thể lãnh đạo Ban Nội chính tham mưu Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tốt lĩnh vực nội chính.

Đồng thời phối hợp các cơ quan khối nội chính tham mưu tốt trong việc giữ vững trật tự kỷ cương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.