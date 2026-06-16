Xã Củ Chi ra mắt mô hình 'Một cửa kinh doanh số', hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số 16/06/2026 17:16

(PLO)- Xã Củ Chi vừa ra mắt mô hình “Một cửa kinh doanh số”, hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, kê khai thuế điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và kinh doanh trên nền tảng số.

Ngày 16-6, UBND xã Củ Chi phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp và ra mắt mô hình “Một cửa kinh doanh số” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Đây là mô hình nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp và người dân tiếp cận thuận lợi các dịch vụ số, dịch vụ tài chính và các tiện ích phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay tại địa phương; đồng thời góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện chuyển đổi số.

UBND xã Củ Chi phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp và ra mắt mô hình “Một cửa kinh doanh số”. Ảnh: N.TÂN

Theo UBND xã Củ Chi, mô hình được triển khai với mục tiêu tạo điểm hỗ trợ trực tiếp cho cá nhân, hộ kinh doanh trong việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, kê khai thuế điện tử, sử dụng chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng các nền tảng số vào hoạt động kinh doanh.

Một trong những nội dung trọng tâm của mô hình là phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn để hỗ trợ hộ kinh doanh mở tài khoản thanh toán riêng, đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, tạo mã QR thanh toán. Qua đó, từng bước hình thành thói quen giao dịch không dùng tiền mặt, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và đáp ứng yêu cầu quản lý thuế.

Ông Phan Huỳnh Lam Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Củ Chi giới thiệu thiết bị giúp người dân làm hồ sơ trực tuyến. Ảnh: N.TÂN

Theo kế hoạch, xã Củ Chi phấn đấu 100% cá nhân, hộ kinh doanh có nhu cầu được hướng dẫn thực hiện đầy đủ các thao tác nộp hồ sơ trực tuyến và kê khai thuế theo quy định. Bên cạnh đó, từ 50% trở lên số hộ kinh doanh chưa có tài khoản ngân hàng khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ được hỗ trợ mở mới và tiếp cận các dịch vụ tài chính số.

Ngoài ra, mô hình còn hỗ trợ người dân đăng ký, tạo lập và sử dụng chữ ký số cá nhân; hướng dẫn tạo tài khoản bán hàng, thiết lập gian hàng trên các sàn thương mại điện tử; đồng thời hỗ trợ kỹ năng đăng tải sản phẩm, quảng bá, quản lý đơn hàng và tiếp cận các ứng dụng công nghệ như eTax Mobile, SoftPOS, phần mềm kế toán và bán hàng.

Các đại biểu đến tham quan Trung tâm phục vụ hành chính công xã Củ Chi. Ảnh: N.TÂN

Để bảo đảm hiệu quả triển khai, UBND xã Củ Chi cùng các ngân hàng tham gia mô hình bố trí nhân sự chuyên môn thường trực tại điểm hỗ trợ để trực tiếp hướng dẫn, giải đáp và hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh theo nhu cầu thực tế.

Theo lãnh đạo UBND xã Củ Chi, đây là mô hình chuyển đổi số được xây dựng theo hướng hỗ trợ cụ thể, thiết thực cho hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn. Thông qua sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành, mô hình kỳ vọng giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao năng lực quản lý, mở rộng phương thức thanh toán hiện đại và tiếp cận các dịch vụ tài chính số một cách thuận tiện, an toàn.