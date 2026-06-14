Bắt giữ nhanh nhóm thanh thiếu niên trộm cắp tiệm tạp hóa 14/06/2026 17:02

(PLO)- Chỉ vài giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại một tiệm tạp hóa, Công an xã Nhuận Đức, TP.HCM đã truy xét, làm rõ nhóm thanh thiếu niên gây án, thu hồi toàn bộ tang vật.

Ngày 14-6, Công an xã Nhuận Đức, TP.HCM lập hồ sơ xử lý nhóm Lê Duy Kha (19 tuổi, ngụ xã Nhuận Đức) và hai người khác gồm Hưng (17 tuổi) và Ngân (14 tuổi) để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 1 giờ 35 phút cùng ngày, cả ba đã rủ nhau đi trộm cắp do cần tiền tiêu xài.

Khi đến tiệm tạp hóa BB do anh PVL làm chủ, Hưng và Ngân đứng bên ngoài cảnh giới, còn Kha leo qua hàng rào lưới B40 đột nhập vào bên trong lấy trộm nhiều hàng hóa rồi chuyển ra ngoài cho đồng bọn. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định khoảng 6,55 triệu đồng.

Hưng và Kha đang bị điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: CA

Sau khi gây án, cả nhóm mang tài sản về nhà Kha và Hưng cất giấu.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhuận Đức đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét. Đến chiều cùng ngày, lực lượng công an đã mời cả ba người liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Kha, Hưng và Ngân đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Qua khám xét, công an thu hồi toàn bộ tang vật còn lại cùng phương tiện liên quan gồm một xe mô tô biển số 59YB-067.53 và hai điện thoại di động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Kha; đồng thời khởi tố bị can đối với Hưng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.