TP.HCM: Phường Tân Uyên thành lập đơn vị tự vệ 11/06/2026 10:52

(PLO)- Việc thành lập đơn vị tự vệ các cơ quan Đảng, HĐND-UBND phường Tân Uyên góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Sáng 11-6, Ban Chỉ huy Quân sự phường Tân Uyên vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập đơn vị tự vệ các cơ quan Đảng, HĐND-UBND phường nhằm xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Thượng tá Nguyễn Phương Khánh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Phú Lợi và bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường trao hoa chúc mừng, động viên lực lượng tự vệ phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ảnh: XUÂN MINH

Tham dự buổi lễ có Thượng tá Nguyễn Phương Khánh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Phú Lợi; bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Nguyễn Tấn Lập, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cùng các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ tự vệ.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Tân Uyên tổ chức lễ công bố quyết định thành lập đơn vị tự vệ các cơ quan Đảng, HĐND-UBND phường, góp phần xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ảnh: XUÂN MINH

Tại buổi lễ, Ban CHQS phường đã công bố các quyết định thành lập đơn vị tự vệ và phân công nhiệm vụ cho lực lượng tự vệ. Việc thành lập đơn vị nhằm xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; đồng thời phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ cơ quan, đơn vị, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Nguyễn Tấn Lập, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Uyên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: XUÂN MINH

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo phường chúc mừng các đơn vị tự vệ mới được thành lập, đồng thời đề nghị lực lượng tự vệ phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tá Đoàn Phương Tùng, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Tân Uyên trao trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ cho lực lượng tự vệ các cơ quan Đảng, HĐND-UBND phường Tân Uyên. Ảnh: XUÂN MINH

Buổi lễ diễn ra trang trọng, đúng quy định, đánh dấu bước phát triển trong công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của phường Tân Uyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.