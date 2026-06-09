Khởi tố giám đốc kinh doanh lợi dụng chương trình khuyến mãi tặng vàng để lừa đảo 09/06/2026 17:13

(PLO)- Lợi dụng chương trình khuyến mãi tặng vàng đã hết hiệu lực, nguyên giám đốc kinh doanh khu vực miền Tây của một công ty bị cáo buộc lừa đảo 16 khách hàng, chiếm đoạt hơn 466 triệu đồng.

Ngày 9-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bổ sung bị can đối với Lê Nguyễn Bửu Luân để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Luân là nguyên giám đốc kinh doanh phụ trách khu vực miền Tây của một công ty.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do lâm vào tình trạng nợ nần từ các ứng dụng cho vay trực tuyến và mất khả năng thanh toán, từ tháng 3 đến 5-2025, Lê Nguyễn Bửu Luân đã lợi dụng vị trí quản lý kinh doanh để đưa ra thông tin gian dối.

Lợi dụng chương trình khuyến mãi đã hết hiệu lực, Lê Nguyễn Bửu Luân lừa đảo 16 khách hàng chiếm đoạt hơn 466 triệu đồng.

Mặc dù chương trình khuyến mãi tặng vàng dành cho khách hàng mua hàng có giá trị lớn đã kết thúc từ cuối tháng 2-2025, Luân vẫn giới thiệu với khách hàng là còn hiệu lực nhằm tạo lòng tin. Tin tưởng, 16 khách hàng đã chuyển tổng số tiền hơn 466,8 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của bị can để đặt mua hàng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Luân không báo cáo về công ty, không lập đơn hàng theo quy định mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can Lê Nguyễn Bửu Luân về tội tham ô tài sản. Kết quả điều tra xác định, trong quá trình bán hàng, giao hàng và thu tiền, bị can không nộp tiền về công ty mà chiếm đoạt hơn 433 triệu đồng của công ty để trả nợ và chi tiêu cá nhân.