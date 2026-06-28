Gần 2 tháng, phường Dĩ An xử phạt hơn 332 triệu đồng vi phạm trật tự đô thị 28/06/2026 14:45

(PLO)- Sau gần 2 tháng ra quân, phường Dĩ An đã xử lý 457 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, xử phạt hơn 332 triệu đồng.

Ngày 28-6, Công an phường Dĩ An, TP.HCM, cho biết từ ngày 1-5 đến 24-6, phường Dĩ An đã xử lý 457 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và an toàn giao thông, ban hành quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 332 triệu đồng.

Bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Dĩ An tại hội nghị báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý về trật tự đô thị, xây dựng khu phố đảm bảo an ninh trật tự... Ảnh: UBND phường Dĩ An

Trước đó, UBND phường Dĩ An vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai giai đoạn 2 (từ ngày 1-5 đến 24-6) về tăng cường bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo báo cáo, trong thời gian trên, lực lượng Công an phường, Tổ Văn minh đô thị và các đơn vị liên quan đã đồng loạt ra quân xử lý các điểm nóng về lấn chiếm lòng, lề đường tại nhiều tuyến đường như Nguyễn Trãi, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn An Ninh, Lê Văn Tách, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Thái Học, Trần Quốc Toản, khu tái định cư Thành Lễ, chung cư An Bình và nhiều khu vực khác.

Khu vực chợ Việt Lập thông thoáng sau nhiều đợt ra quân xử lý trật tự lòng lề đường. Ảnh: PHẠM HẢI

Các lực lượng đã tổ chức 165 ca tuần tra với 1.980 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng an ninh trật tự cơ sở tham gia. Qua đó lập 457 biên bản vi phạm về trật tự đô thị và ban hành 457 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 332 triệu đồng.

Trong số các trường hợp bị xử lý có 57 trường hợp sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; 148 trường hợp bán hàng rong, hàng hóa nhỏ lẻ trên vỉa hè và 252 trường hợp liên quan đến phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định, gây cản trở giao thông.

Bên cạnh công tác xử phạt, Tổ Văn minh đô thị đã tạm giữ nhiều tang vật vi phạm như bảng hiệu, dù che, xe đẩy, kệ sắt, bàn ghế; đồng thời tháo dỡ 89 mái che cố định, 64 mái che di động cùng nhiều công trình, vật dụng lấn chiếm lòng, lề đường.

Vỉa hè thông thoáng, các hộ dân kinh doanh trên những tuyến đường lớn và khu vực chợ đã đi vào nề nếp, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Ảnh: PHẠM HẢI

Lãnh đạo UBND phường yêu cầu thời gian tới tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần xây dựng môi trường đô thị văn minh, sạch đẹp và từng bước hoàn thiện mô hình Công an phường kiểu mẫu về trật tự đô thị.