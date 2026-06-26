Đang xét xử kẻ bị cáo buộc sát hại 3 người trong gia đình người tình ở Tây Ninh 26/06/2026 08:58

(PLO)- Nguyễn Cao Bằng - bị cáo trong vụ án sát hại 3 người trong gia đình người tình ở Tây Ninh sáng nay ra hầu toà với cáo buộc về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Sáng 26-6, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hậu Thạnh (ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh), TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh) về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị cáo Nguyễn Công Bằng được lực lượng công an áp giải đến phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tháng 5-2026, từng gây rúng động dư luận địa phương khi Bằng đã ra tay sát hại 3 người trong gia đình người tình tử vong.

Người dân đến tham dự phiên tòa được bố trí xem qua màn hình. Ảnh: HUỲNH DU

Phiên tòa diễn ra gần nơi xảy ra vụ án đau lòng cách đây hơn một tháng. Theo cơ quan tố tụng, Nguyễn Cao Bằng bị xác định là người trực tiếp tước đoạt tính mạng của ba nạn nhân trong một gia đình gồm bà HTĐ (70 tuổi), chị MTTT (41 tuổi) và anh NGB (22 tuổi) cùng ngụ ấp Nguyễn Rớt.

Lực lượng công an đã tiến hành rà soát, kiểm tra an ninh những người đến dự phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Sáng sớm cùng ngày, rất đông người dân trên địa bàn kéo đến phiên tòa xét xử rất đông, nhằm đảm an ninh phiên tòa được bố trí 2 màn hình lớn để người dân theo dõi phiên tòa.

Người dân theo dõi phiên tòa qua màn hình được bố trí bên ngoài phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Đúng 8h cùng ngày, Thẩm phán Trần Quốc Khánh chủ tọa phiên tòa tuyên bố khai mạc phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Công Bằng về tội "Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Đúng 8h phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Công Bằng chính thức bắt đầu. Ảnh: HUỲNH DU

Theo cáo trạng, trong lúc nóng giận, Bằng lấy dao từ cốp xe rồi đi vào khu vực bên hông quán. Khi thấy bà Đ đang ngồi quay lưng, bị cáo bất ngờ đâm liên tiếp hai nhát vào vùng lưng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chứng kiến sự việc, chị T dùng nồi nước sôi và ghế nhựa để ngăn cản nhưng không thành. Bằng tiếp tục dùng dao đâm một nhát vào lưng chị T khiến nạn nhân tử vong.

Đại diện VKS đọc cáo trạng tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Sau đó, anh B lao vào can ngăn. Dù nạn nhân liên tục cầu xin tha mạng, Bằng vẫn dùng dao đâm, chém liên tiếp 11 nhát vào vùng đầu, ngực, tay và chân. Khi anh B ngã xuống nền gạch rồi bỏ chạy về hướng cơ sở y tế gần đó, Bằng quay lại lấy một cây kéo và tiếp tục truy đuổi.

Bị cáo Nguyễn Công Bằng kẻ sát hại 3 người trong gia đình tại phiên tòa xét xử. Ảnh: HUỲNH DU

Khi nạn nhân ngã bất tỉnh giữa đường, Bằng tiếp tục dùng kéo đâm khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Sau khi gây án, Bằng điều khiển xe máy bỏ trốn. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm.