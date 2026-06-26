Đang xét xử kẻ bị cáo buộc sát hại 3 người trong gia đình người tình ở Tây Ninh

Sáng 26-6, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hậu Thạnh (ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh), TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh) về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tháng 5-2026, từng gây rúng động dư luận địa phương khi Bằng đã ra tay sát hại 3 người trong gia đình người tình tử vong.
Phiên tòa diễn ra gần nơi xảy ra vụ án đau lòng cách đây hơn một tháng. Theo cơ quan tố tụng, Nguyễn Cao Bằng bị xác định là người trực tiếp tước đoạt tính mạng của ba nạn nhân trong một gia đình gồm bà HTĐ (70 tuổi), chị MTTT (41 tuổi) và anh NGB (22 tuổi) cùng ngụ ấp Nguyễn Rớt.
Sáng sớm cùng ngày, rất đông người dân trên địa bàn kéo đến phiên tòa xét xử rất đông, nhằm đảm an ninh phiên tòa được bố trí 2 màn hình lớn để người dân theo dõi phiên tòa.
Đúng 8h cùng ngày, Thẩm phán Trần Quốc Khánh chủ tọa phiên tòa tuyên bố khai mạc phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Công Bằng về tội "Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo cáo trạng, trong lúc nóng giận, Bằng lấy dao từ cốp xe rồi đi vào khu vực bên hông quán. Khi thấy bà Đ đang ngồi quay lưng, bị cáo bất ngờ đâm liên tiếp hai nhát vào vùng lưng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Chứng kiến sự việc, chị T dùng nồi nước sôi và ghế nhựa để ngăn cản nhưng không thành. Bằng tiếp tục dùng dao đâm một nhát vào lưng chị T khiến nạn nhân tử vong.
Sau đó, anh B lao vào can ngăn. Dù nạn nhân liên tục cầu xin tha mạng, Bằng vẫn dùng dao đâm, chém liên tiếp 11 nhát vào vùng đầu, ngực, tay và chân. Khi anh B ngã xuống nền gạch rồi bỏ chạy về hướng cơ sở y tế gần đó, Bằng quay lại lấy một cây kéo và tiếp tục truy đuổi.
Khi nạn nhân ngã bất tỉnh giữa đường, Bằng tiếp tục dùng kéo đâm khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường.
Sau khi gây án, Bằng điều khiển xe máy bỏ trốn. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm.