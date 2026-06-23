2 cựu giám đốc Xí nghiệp hầu tòa với cáo buộc tham ô tài sản 23/06/2026 18:20

(PLO)- Theo cáo buộc, từ năm 2018 đến năm 2024, 2 cựu Giám đốc Xí nghiệp X30 có nhiều sai phạm trong quá trình tổ chức sản xuất các sản phẩm phục vụ an ninh sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước.

Ngày 23-6, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu và 16 bị cáo khác trong vụ án tham ô tài sản.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng bị xét xử về các tội: Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Lê Tiến Quý, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30, bị xét xử về tội Tham ô tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến năm 2024, bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30 và bị can Lê Tiến Quý, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30 và đồng phạm đã có nhiều sai phạm trong quá trình tổ chức sản xuất các sản phẩm phục vụ an ninh sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước.

Các bị cáo đã không chỉ đạo trực tiếp sản xuất theo quy định mà thuê đơn vị bên ngoài gia công; nâng khống chi phí sản xuất nhằm rút tiền chiếm đoạt. Đồng thời, sử dụng đất an ninh cho thuê trái quy định dưới hình thức hợp tác kinh doanh.

Ngoài ra, các bị cáo còn che giấu, không kê khai, theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán nhiều khoản thu của Xí nghiệp X30, từ đó tạo lập nguồn tiền chênh lệch để ngoài sổ sách để chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30 tổng số tiền 23 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng và đồng phạm chiếm đoạt 18 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Quý thừa nhận các hành vi sai phạm và khẳng định đều làm theo chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Văn Hưng từ tỷ lệ nâng khống đến việc nhận, chi tiền.

Ngoài mức nâng khống giá từ 10% đến 13% do bị cáo Hưng quy định, Quý khai còn được ông Hưng yêu cầu thu thêm hàng tỉ đồng.

Từ tháng 5-2022 đến đầu năm 2023, bị cáo Quý đã 6 lần đưa tiền cho ông Hưng. Cả 6 lần đưa tiền, đều là do ông Hưng gọi điện yêu cầu Quý chuẩn bị tiền, thường với lý do "ngoại giao". Số tiền yêu cầu mỗi lần từ 500 triệu đến 2 tỉ đồng.

Sau đó, bị cáo chuẩn bị tiền thành từng tệp 100 tờ mệnh giá 500.000 đồng, cho vào túi nilon, có lần dùng túi màu xanh, có lần dùng túi màu đỏ, có lần cho vào cặp da.

Chuẩn bị xong, Quý mang tiền sang phòng làm việc của Hưng và đặt trên bàn. Theo lời khai, cả 6 lần đều diễn ra như vậy. Hưng mở ra kiểm đếm rồi cất vào phòng riêng.

Trong đó lần đưa tiền thứ 6, bị cáo Quý đang mắc bệnh gan nặng, phát hiện khối u và đã có lịch phẫu thuật, vẫn nhận 3 giấy triệu tập của Hưng yêu cầu ra Hà Nội để mang tiền "chi ngoại giao".

Sau đó, bị cáo chuẩn bị tiền, tổng cộng 500 triệu đồng, cho vào cặp da rồi bay ra Hà Nội, mang lên phòng làm việc của Hưng tại Công ty Nam Triệu. Ông Quý khai rằng, sau khi giao tiền, phải ra sân bay về rồi vào thẳng bệnh viện để mổ gan ngay.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 7 ngày, ngày mai HĐXX tiếp tục làm việc.