Buổi giao lưu trực tuyến về bảo hiểm xã hội dời đến ngày 25-6 22/06/2026 15:00

(PLO)- Chuyên gia BHXH TP.HCM sẽ giải đáp các thắc mắc liên quan đến mức lương cơ sở mới và các chế độ BHXH, BHYT.

Dự kiến, ngày mai (23-6), Báo Pháp Luật TP.HCM và Bảo hiểm xã hội TP.HCM sẽ tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến “Tăng mức lương cơ sở, tăng trợ cấp BHXH: Những điều người dân cần biết”.

Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan, Ban tổ chức trân trọng thông báo thời gian diễn ra chương trình sẽ được lùi lại và tổ chức vào lúc 8 giờ 30 đến 11 giờ 30, ngày 25-6.

Chương trình giao lưu trực tuyến “Tăng mức lương cơ sở, tăng trợ cấp BHXH: Những điều người dân cần biết” sẽ được tổ chức từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 25-6-2026.

Chương trình có sự tham gia của đại diện lãnh đạo BHXH TP.HCM cùng các chuyên gia đến từ các phòng, ban nghiệp vụ của đơn vị nhằm cung cấp thông tin, giải đáp những vấn đề bạn đọc quan tâm liên quan đến việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1-7-2026; những thay đổi về quyền lợi BHXH, BHYT; các chế độ BHXH được điều chỉnh theo mức lương cơ sở (mức tham chiếu); cùng những điểm mới trong chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Từ nay đến trước thời điểm chương trình diễn ra, bạn đọc có thể tiếp tục gửi câu hỏi qua email Bandoc@phapluattp.vn, bình luận trực tiếp dưới bài viết hoặc gửi câu hỏi qua Fanpage Facebook Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh để được các chuyên gia tiếp nhận và giải đáp trong chương trình.

Báo Pháp luật TP.HCM và BHXH TP.HCM trân trọng thông báo để bạn đọc, người lao động và doanh nghiệp biết, theo dõi và tham gia chương trình.