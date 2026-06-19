Người dân ủng hộ miễn giấy chuyển tuyến khi khám bệnh đối với một số đối tượng chính sách 19/06/2026 05:49

(PLO)- Cùng với việc nghiên cứu mở rộng quyền lợi, cơ quan chức năng cần tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục để người dân thực sự tiếp cận được chính sách.

Vừa qua, cử tri tỉnh Phú Thọ có ý kiến đề nghị Chính phủ quan tâm, nghiên cứu bổ sung chính sách hưởng chế độ an sinh xã hội từ 70 tuổi đối với một số đối tượng như cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số, sống ở vùng biên giới, hải đảo). Chính sách hiện nay đang thực hiện với những đối tượng này là 75 tuổi.

Đồng thời, cử tri đề nghị quan tâm, bổ sung đối với những đối tượng nêu trên được khám chữa bệnh tại tuyến chuyên sâu mà không cần giấy chuyển tuyến của bệnh viện cấp tỉnh (kể cả những bệnh không nằm trong danh mục bệnh hiểm nghèo không cần giấy chuyển tuyến do Bộ Y tế quy định).

Trước kiến nghị trên, Bộ Y tế cho biết sẽ nghiên cứu, đánh giá thận trọng.

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Cần nhìn vào nhu cầu thực tế

Chị Trần Thị Thanh (xã Vĩnh Lộc, TP.HCM) cho rằng có nhiều người từng tham gia kháng chiến hiện không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng đời sống cũng không hẳn dư dả. Khi tuổi cao, phần lớn khoản chi tăng thêm đều dành cho thuốc men, điều trị bệnh. Theo đó, khi xây dựng chính sách, cần đánh giá cả nhu cầu an sinh thực tế của người thụ hưởng.

Do đó, việc xem xét hỗ trợ sớm hơn 5 năm là cần thiết và mang ý nghĩa nhân văn. Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng chính sách, Nhà nước cần công khai số lượng đối tượng thụ hưởng, nguồn kinh phí thực hiện và lộ trình triển khai để bảo đảm tính minh bạch, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Bình (phường Chánh Hưng, TP.HCM) chia sẻ cha anh là cựu thanh niên xung phong, năm nay 72 tuổi. Dù không thuộc diện hộ nghèo nhưng những năm gần đây chi phí thuốc men, khám chữa bệnh ngày càng tăng, trong khi nguồn thu nhập hầu như không còn.

“Tôi ủng hộ đề xuất nghiên cứu giảm độ tuổi hưởng chế độ an sinh xã hội từ 75 xuống 70 tuổi đối với các đối tượng này. Cơ quan chức năng nên rà soát thực trạng đời sống của để có cơ sở điều chỉnh chính sách phù hợp với nhu cầu thực tế thay vì chỉ căn cứ vào các tiêu chí chung” - anh Bình nói.

Người dân đến đăng kí khám bệnh tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM). Ảnh: DI LINH

Không nên để thủ tục cản trở việc khám chữa bệnh

Anh Phạm Minh Đức (phường Long Hưng, TP Đồng Nai) chia sẻ điều người dân quan tâm không chỉ là được hưởng quyền lợi gì mà còn là tiếp cận quyền lợi đó như thế nào. Nhiều người cao tuổi có bệnh nền, phải điều trị thường xuyên nên việc thực hiện thêm các thủ tục chuyển tuyến đôi khi làm mất thời gian và ảnh hưởng đến quá trình điều trị.

Anh Đức mong muốn cơ quan chức năng cần đánh giá tác động đối với hệ thống y tế để vừa tạo thuận lợi cho người bệnh, vừa bảo đảm không gây quá tải cho các bệnh viện tuyến chuyên sâu.

Trên thực tế, anh Lê Quốc Hưng (phường Cầu Kiệu, TP.HCM) cho biết mẹ anh là cựu chiến binh và từng nhiều lần phải đi lại giữa các cơ sở y tế để hoàn tất thủ tục trước khi được điều trị ở tuyến chuyên sâu. “Tôi ủng hộ việc nghiên cứu cơ chế khám chữa bệnh thuận lợi hơn cho các đối tượng chính sách. Theo tôi, ngành y tế cần đẩy nhanh việc liên thông dữ liệu và giảm các khâu xác nhận trung gian để người bệnh tập trung vào điều trị thay vì lo thủ tục” - anh Đức nói.