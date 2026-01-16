Hưởng an sinh xã hội qua VneID chỉ 5 bước đơn giản 16/01/2026 11:09

(PLO)- Nếu công dân đã có tài khoản ngân hàng và tài khoản định danh điện tử mức 2 thì có thể tự thực hiện tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID ngay tại nhà.

Chính phủ đang triển khai hình thức chi trả các chính sách an sinh xã hội bằng chuyển khoản, không dùng tiền mặt. Để người dân nhận tiền nhanh hơn, thuận tiện hơn, Bộ Công an đã triển khai tính năng tài khoản hưởng An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Việc tạo lập tài khoản hưởng An sinh xã hội trên VNeID mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân.Cụ thể, người dân nhận tiền hỗ trợ nhanh chóng, đúng thời gian, trực tiếp vào tải khoản ngân hàng cá nhân; không phải đi lại nhiều lần, không chờ đợi; thông tin chi trả minh bạch, rõ ràng, tránh thất thoát, sai sót hoặc trùng lặp.

Đặc biệt, tài khoản an sinh xã hội trên VNeID giúp nhận diện chính xác đối tượng được hưởng, góp phần phòng ngừa các hành vi lợi dụng, gian lận chính sách an sinh xã hội; đồng thời giảm áp lực cho chính quyền cơ sở trong tổ chức chỉ trả thủ công.

Nếu đã có tài khoản ngân hàng và tài khoản định danh điện tử mức 2 thì bạn có thể tự thực hiện tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID ngay tại nhà trên điện thoại thông minh.

Người dân có thể hưởng an sinh xã hội qua VNeID thông qua 5 bước đơn giản.

﻿Ảnh: NGUYỄN CHÍNH

Trường hợp công dân không sử dụng thành thạo điện thoại thông minh, không biết thao tác trên ứng dụng VNeID có thể liên hệ Công an địa phương hoặc Tổ Công nghệ số cộng đồng tại khu phố ấp để được hỗ trợ đăng ký tài khoản an sinh xã hội miễn phí cho công dân.

Các bước đăng ký tài khoản an sinh xã hội trên VNeID để nhận tiền như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào app VNeID, chọn mục "An sinh xã hội".

Bước 2: Chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội".

Sau đó, người được nhận tiền an sinh xã hội nhập số tài khoản ngân hàng của mình vào. Tài khoản hưởng an sinh xã hội là tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money.

Bước 3: Nhập mật khẩu VNeID 6 số.

Bước 4: Người dùng cần nhập đầy đủ thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng. Hệ thống sẽ đưa ra các bước hướng dẫn tiếp theo cho đến khi hoàn tất quy trình.

Bước 5: Bấm "Gửi thông tin". Trên màn hình sẽ xác nhận yêu cầu đăng ký an sinh xã hội thành công.