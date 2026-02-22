Năm 2026, những ai được dùng thẻ căn cước đến hết đời mà không phải đổi lại? 22/02/2026 15:33

(PLO)- Nhiều công dân đến tuổi phải thực hiện cấp đổi thẻ căn cước theo quy định. Tuy nhiên, có trường hợp được sử dụng thẻ đến hết đời mà không cần đổi lại.

Theo quy định của Luật Căn cước, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Đây là các mốc tuổi bắt buộc nhằm cập nhật thông tin, đặc điểm nhân dạng và bảo đảm giá trị pháp lý của thẻ.

Bên cạnh đó, luật cũng quy định một ngoại lệ, nếu thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong thời hạn 2 năm trước các mốc tuổi phải đổi thẻ thì thẻ đó được tiếp tục sử dụng đến kỳ cấp đổi tiếp theo.

Công dân đến tuổi theo quy định phải thực hiện cấp đổi thẻ căn cước, tuy nhiên, có trường hợp được sử dụng thẻ đến hết đời mà không cần đổi lại. Ảnh: HUỲNH THƠ

Áp dụng quy định này, trong năm 2026, các công dân sinh vào các năm 2012, 2001, 1986 và 1966 sẽ lần lượt đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Do đó, về nguyên tắc, những người thuộc các nhóm năm sinh này phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước trong năm 2026.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều bắt buộc phải đi đổi thẻ.

Cụ thể, với công dân sinh năm 2001 và 1986, nếu đã thực hiện cấp đổi hoặc cấp lại thẻ trong năm 2024 (tức trong vòng 2 năm trước mốc 25 hoặc 40 tuổi) thì thẻ hiện tại vẫn có giá trị sử dụng đến mốc tuổi tiếp theo (40 hoặc 60 tuổi). Trường hợp không thuộc diện đã đổi thẻ trong giai đoạn này thì bắt buộc phải thực hiện cấp đổi trong năm 2026.

Đáng chú ý nhất là nhóm công dân sinh năm 1966. Nếu những người này đã đổi thẻ từ năm 2024 thì thẻ căn cước được cấp sẽ có giá trị sử dụng lâu dài và không bắt buộc phải đổi thêm lần nào nữa. Nói cách khác, đây là trường hợp có thể sử dụng thẻ căn cước đến hết đời theo quy định hiện hành.

Ngược lại, nếu công dân sinh năm 1966 chưa thực hiện cấp đổi trước đó thì bắt buộc phải hoàn tất thủ tục đổi thẻ trong năm 2026 để bảo đảm giá trị pháp lý. Đồng thời, thẻ này cũng sẽ có giá trị sử dụng đến hết đời.

Như vậy, năm 2026 là mốc quan trọng đối với nhiều nhóm tuổi. Đặc biệt, công dân sinh năm 1966 nếu đã đổi thẻ từ năm 2024 hoặc thực hiện đổi trong năm 2026 sẽ được sử dụng thẻ căn cước đó đến hết đời mà không phải thực hiện thêm bất kỳ lần cấp đổi nào khác.