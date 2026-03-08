Bạn đọc

Quy định mới về bệnh nghề nghiệp người lao động cần biết

(PLO)- Thông tư 60/2025/TT-BYT quy định 7 nội dung quan trọng về bệnh nghề nghiệp, giúp người lao động hiểu rõ điều kiện chẩn đoán, giám định và hưởng chế độ BHXH.
Thông tư 60/2025/TT-BYT ngày 31-12-2025 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH và hướng dẫn chẩn đoán, giám định mức suy giảm khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp đã có hiệu lực thi hành từ ngày 15-2-2026.

Thông tư ban hành Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH, đồng thời hướng dẫn chẩn đoán và giám định mức suy giảm khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp. Theo đó, danh mục này gồm 35 bệnh nghề nghiệp và 35 phụ lục đính kèm.

BHYT điện tử.jpg
Thông tư 60/2025/TT-BYT quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH và hướng dẫn chẩn đoán, giám định mức suy giảm khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp.

Thông tư 60/2025/TT-BYT quy định về Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH bao gồm 35 bệnh nghề nghiệp như sau:

Nhóm bệnh
 STT
 Tên bệnh nghề nghiệp
I. Bệnh bụi phổi - đường hô hấp
 1
 Bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp
2
 Bệnh bụi phổi amiăng nghề nghiệp
3
 Bệnh bụi phổi bông nghề nghiệp
4
 Bệnh bụi phổi talc nghề nghiệp
5
 Bệnh bụi phổi than nghề nghiệp
6
 Bệnh viêm phế quản mạn tính nghề nghiệp
7
 Bệnh hen nghề nghiệp
II. Bệnh nhiễm độc hóa chất, kim loại nặng
 8
 Bệnh nhiễm độc chì nghề nghiệp
9
 Bệnh nhiễm độc nghề nghiệp do benzen và đồng đẳng
10
 Bệnh nhiễm độc thủy ngân nghề nghiệp
11
 Bệnh nhiễm độc mangan nghề nghiệp
12
 Bệnh nhiễm độc 2,4,6-Trinitrotoluen (TNT) nghề nghiệp
13
 Bệnh nhiễm độc arsenic nghề nghiệp
14
 Bệnh nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật nghề nghiệp (nhóm phosphor hữu cơ và carbamat)
15
 Bệnh nhiễm độc nicotin nghề nghiệp
16
 Bệnh nhiễm độc carbon monoxide nghề nghiệp
17
 Bệnh nhiễm độc cadmi nghề nghiệp
III. Bệnh do yếu tố vật lý
 18
 Bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn
19
 Bệnh giảm áp nghề nghiệp
20
 Bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân
21
 Bệnh nghề nghiệp do rung cục bộ
22
 Bệnh phóng xạ nghề nghiệp
23
 Bệnh đục thể thủy tinh nghề nghiệp
IV. Bệnh da nghề nghiệp
 24
 Bệnh nốt dầu nghề nghiệp
25
 Bệnh sạm da nghề nghiệp
26
 Bệnh viêm da tiếp xúc nghề nghiệp do crôm
27
 Bệnh da nghề nghiệp do tiếp xúc môi trường ẩm ướt, lạnh kéo dài
28
 Bệnh da nghề nghiệp do tiếp xúc với cao su tự nhiên và hóa chất phụ gia cao su
V. Bệnh truyền nhiễm liên quan nghề nghiệp
 29
 Bệnh Leptospira nghề nghiệp
30
 Bệnh viêm gan vi rút B nghề nghiệp
31
 Bệnh lao nghề nghiệp
32
 Nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
33
 Bệnh viêm gan vi rút C nghề nghiệp
VI. Bệnh ung thư, bệnh đặc biệt
 34
 Bệnh ung thư trung biểu mô nghề nghiệp
35
 Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) nghề nghiệp

Theo quy định, có 7 điểm người lao động cần biết về bệnh nghề nghiệp theo Thông tư 60/2025/TT-BYT, gồm:

(1) Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, làm căn cứ bảo vệ quyền lợi người lao động;

(2) Người lao động mắc bệnh nghề nghiệp do yếu tố công việc, dù đang làm việc hay đã nghỉ việc, vẫn được xem xét hưởng chế độ BHXH nếu đủ điều kiện;

(3) Chẩn đoán bệnh nghề nghiệp phải được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện, theo tiêu chí chuyên môn thống nhất trên toàn quốc;

(4) Giám định mức suy giảm khả năng lao động là căn cứ trực tiếp để xác định mức hưởng các chế độ BHXH do bệnh nghề nghiệp;

(5) Quyền lợi BHXH gồm: trợ cấp một lần hoặc hằng tháng, thanh toán chi phí khám chữa bệnh, trợ cấp phục vụ, trợ cấp tuất (nếu đủ điều kiện);

(6) Không yêu cầu người lao động chứng minh lỗi của người sử dụng lao động, chỉ cần có căn cứ y tế và quá trình tiếp xúc nghề nghiệp phù hợp;

(7) Thực hiện thống nhất trên toàn quốc, bảo đảm minh bạch, công bằng trong giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp.

TRẦN MINH
