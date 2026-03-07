Lưu ý kiểm tra thời hạn thẻ BHYT để không mất quyền lợi khám chữa bệnh 07/03/2026 15:34

(PLO)- Người tham gia BHYT cần chủ động kiểm tra thời hạn thẻ và gia hạn kịp thời để tránh gián đoạn quyền lợi khám chữa bệnh.

BHXH TP.HCM khuyến cáo người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) cần chủ động kiểm tra thời hạn sử dụng của thẻ để tránh gián đoạn quyền lợi khám chữa bệnh.

Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng là căn cứ để quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người tham gia. Trường hợp thẻ hết hạn mà người dân không kịp gia hạn, nếu phát sinh vấn đề sức khỏe sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh.

Vì vậy, người tham gia cần thường xuyên kiểm tra thời hạn thẻ và gia hạn kịp thời khi sắp hết hạn, nhằm bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh và không làm gián đoạn quá trình tham gia BHYT 5 năm liên tục.

Hiện BHXH Việt Nam đã triển khai nhiều kênh tra cứu thời hạn thẻ BHYT thuận tiện, giúp người dân có thể kiểm tra thông tin thẻ mọi lúc, mọi nơi.

Lưu ý kiểm tra thời hạn thẻ BHYT để không mất quyền lợi khám chữa bệnh. Ảnh: TIỂU MINH

Tra cứu trên ứng dụng VssID

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng, chọn mục "Thẻ BHYT" để kiểm tra giá trị sử dụng, thời điểm đủ 5 năm liên tục và quyền lợi hưởng. Hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng có thể xuất trình khi đi khám chữa bệnh thay cho thẻ BHYT giấy.

Tra cứu trên ứng dụng VssID. Ảnh: TRẦN MINH

Tra cứu trên ứng dụng VNeID

Người tham gia đăng nhập tài khoản, vào mục "Ví giấy tờ", chọn "Thẻ BHYT" để xem thời hạn sử dụng.

Tra cứu trên ứng dụng VNeID. Ảnh: TRẦN MINH

Tra cứu trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam

Người dân truy cập vào địa chỉ website https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx, chọn mục "Tra cứu giá trị sử dụng BHYT", nhập mã số BHYT, họ tên, ngày tháng năm sinh theo yêu cầu để kiểm tra thời hạn thẻ.

Tra cứu trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam. Ảnh: TRẦN MINH

Ngoài ra, người dân có thể gọi điện thoại tới số 1900 9068 (cước phí 1.000 đồng/phút), cung cấp mã số BHYT, họ tên và ngày sinh theo hướng dẫn để được hỗ trợ tra cứu thời hạn và quá trình tham gia BHYT.

Trong trường hợp thẻ BHYT sắp hết hạn hoặc đã hết hạn, người tham gia cần sớm thực hiện thủ tục gia hạn thẻ BHYT. Việc kiểm tra và gia hạn thẻ BHYT kịp thời giúp bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh BHYT theo quy định của người tham gia, tránh gián đoạn hoặc phát sinh chi phí khám chữa bệnh không đáng phải chi trả nếu thẻ BHYT còn hiệu lực.