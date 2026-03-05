Ứng cử viên HĐND TP.HCM Trần Thị Hồng Hạnh: Cam kết phát huy vai trò giám sát, phụng sự Thành phố 05/03/2026 13:32

(PLO)- Cử tri bày tỏ sự hài lòng với chương trình hành động được chuẩn bị nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm phụng sự Nhân dân của các ứng cử viên HĐND TP.HCM Trần Thị Hồng Hạnh.

Ngày 5-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nhiêu Lộc, TP.HCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ứng cử viên HĐND TP.HCM tại điểm này, gồm: bà Nguyễn Thị Mỹ Chi, Chủ tịch hội LHPN phường Vườn Lài; bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thu Hường, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hưng; ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM; bà Phan Hồng Ngọc, Bí thư Đoàn TNCS HCM phường Nhiêu Lộc.

Các cử tri tiếp xúc với người ứng cử HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TRẦN MINH

Cam kết trọng dân, gần dân, vì dân

Tại hội nghị, bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, đại biểu HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Thành viên Ban Pháp chế, cho biết bà vinh dự và trân trọng khi được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu tái ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với hơn 25 năm công tác trong các cơ quan Đảng, MTTQ, đoàn thể, cơ quan quản lý nhà nước và đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo, bà cho biết bản thân am hiểu sâu sắc công tác quần chúng, luôn lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân cũng như hiểu biết về hoạt động chính quyền địa phương nói chung và HĐND nói riêng; từng bước trưởng thành về tư duy, phong cách và bản lĩnh của người cán bộ, đảng viên, ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm trước cử tri, trước Đảng và Nhà nước.

Bà Trần Thị Hồng Hạnh cam kết phát huy vai trò giám sát, góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Ảnh: TRẦN MINH

Nếu tiếp tục được cử tri tin tưởng lựa chọn, bà cam kết nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Nhân dân; không ngừng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của người cán bộ, đảng viên; bảo vệ uy tín, danh dự của người đại biểu Nhân dân; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thứ hai, tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND TP và các đợt tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo quy định; lắng nghe và phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri, những bức xúc liên quan đến đời sống dân sinh để kịp thời kiến nghị với HĐND TP và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị này.

Bà cho biết sẽ tập trung thực hiện hai chức năng chính của HĐND TP là tham gia giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương như: tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; bảo đảm an toàn, an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; phát triển không gian đô thị gắn với hạ tầng giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập lụt và vệ sinh an toàn thực phẩm; cải cách thủ tục hành chính gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; phòng, chống tệ nạn xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Tại các kỳ họp HĐND TP, tôi sẽ cùng với các đại biểu nghiên cứu, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến xác đáng và có trách nhiệm cao trong biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND TP, tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND TP theo hướng ngày càng dân chủ, thực chất, hiệu quả nhằm đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của TP.HCM. Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, ứng cử viên đại biểu HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ ba, bà cho biết sẽ luôn phấn đấu, rèn luyện, không ngừng nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, nhận thức về mọi mặt; nâng cao khả năng hoàn thành nhiệm vụ, làm việc hết sức mình để phục vụ đất nước, phục vụ Nhân dân; nghiêm túc thực hiện phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xứng đáng với niềm tin và sự ủng hộ của cử tri.

Thứ tư, gắn trách nhiệm đại biểu HĐND với cương vị phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, bà cho biết sẽ cùng tập thể Ban Giám đốc tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo TP các giải pháp đột phá trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật tại TP.HCM, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 66-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ năm, với tư cách ứng cử viên nữ, bà cho biết luôn quan tâm đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em nhằm tạo điều kiện để phụ nữ có cơ hội học tập, làm việc và cống hiến bình đẳng; trẻ em được đi học, được bảo vệ an toàn, hạnh phúc, vì sự phát triển bền vững và nhân văn của xã hội nói chung và TP.HCM nói riêng.

Ứng viên Trần Thị Hồng Hạnh: “Quyết tâm hành động vì dân, đổi mới vì sự phát triển Thành phố”. Ảnh: TRẦN MINH

Đối với chính quyền và nhân dân phường Nhiêu Lộc, bà cho biết địa phương có vị trí thuận lợi, kế thừa truyền thống giá trị văn hóa – lịch sử lâu đời gắn với phát triển đô thị hiện đại dựa trên thế mạnh kinh tế ven kênh.

Qua 8 tháng triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dù còn một số khó khăn, song các mặt hoạt động của phường ngày càng đi vào nề nếp; các nhiệm vụ kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thành; an sinh xã hội được quan tâm; tỷ lệ hộ cận nghèo thấp (32 hộ với 129 nhân khẩu), tỉ lệ tham gia BHYT đạt 90%, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và phục vụ của chính quyền địa phương.

Đối với các vướng mắc như quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với Chùa Minh Đạo; thực hiện Dự án Trường mầm non 10; giải quyết các vấn đề liên quan đến Chung cư Screc, trong phạm vi trách nhiệm của Sở chuyên ngành về pháp lý, bà cho biết sẵn sàng phối hợp với các cơ quan của phường tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để góp phần xây dựng phường Nhiêu Lộc ngày càng phát triển.

Với kinh nghiệm là đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021–2026 và là cán bộ quản lý ngành tư pháp, bà cam kết làm tốt vai trò đại biểu dân cử trong quyết nghị và giám sát chính sách, đồng hành cùng ngành tư pháp và Nhân dân TP trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, vì sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội và sự văn minh, hiện đại, nghĩa tình của TP.HCM.

Tập trung an sinh xã hội, chuyển đổi số và phát triển bền vững

Ứng cử viên đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026–2031 Nguyễn Thị Thu Hương cho biết việc được giới thiệu ứng cử là vinh dự và trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.HCM. Nếu được cử tri tín nhiệm, bà xác định bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phản ánh, đề xuất đến HĐND TP và cơ quan chức năng; theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị, khiếu nại của cử tri đúng pháp luật.

Thứ hai, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng; đề xuất cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, thúc đẩy dự án dân sinh như Metro Bến Thành – Tham Lương; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an sinh xã hội, chăm lo người có công, đối tượng yếu thế; nâng cao chất lượng dịch vụ thiết yếu, kiểm soát an toàn thực phẩm, môi trường.

Thứ ba, đề xuất giải pháp xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, phát triển đội ngũ cán bộ, thu hút nhân lực chất lượng cao.

Thứ tư, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Các ứng cử viên HĐND TP.HCM khóa XI (đơn vị bầu cử số 15), nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TRẦN MINH

Ứng cử viên Trần Quang Lâm cho biết việc được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP giới thiệu ứng cử là vinh dự, trách nhiệm lớn. Trong bối cảnh ngành xây dựng có nhiều thay đổi về tổ chức, mô hình quản lý và không gian phát triển đô thị, ông khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực nếu được cử tri tín nhiệm.

Ông xác định tinh thần xuyên suốt là “phục vụ” người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của TP; xây dựng đô thị hiện đại, đồng bộ, lấy con người làm trung tâm. Trọng tâm là nâng cao hiệu quả dự án trọng điểm, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng giao thông, cải thiện môi trường sống.

Bên cạnh đó, ông đề cập phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đẩy mạnh giao thông công cộng, kết nối liên vùng, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường. Ông cũng cam kết tiếp xúc, lắng nghe cử tri, giám sát việc giải quyết kiến nghị, bảo đảm công khai, minh bạch, vì lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Mang tiếng nói thế hệ trẻ vào quyết sách phát triển TP.HCM Ứng cử viên Phan Hồng Ngọc, Bí thư Đoàn TNCS HCM phường Nhiêu Lộc cho biết, với tư cách là cán bộ trẻ đại diện lực lượng thanh niên và cử tri TP.HCM, việc được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân. Theo ứng cử viên, chương trình hành động không đơn thuần là lời hứa mà là cam kết chính trị rõ ràng, thể hiện quyết tâm đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của Thành phố. Ứng cử viên cam kết duy trì gắn kết chặt chẽ với cử tri thông qua tiếp xúc trực tiếp kết hợp linh hoạt các nền tảng số để lắng nghe dư luận xã hội; bảo đảm mọi tâm tư, nguyện vọng chính đáng đều được phản ánh trung thực và theo đuổi đến cùng. Đồng thời, ứng cử viên cho biết sẽ tập trung đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nhân tài; tăng cường kỹ năng số, năng lực ngoại ngữ; bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, giá trị truyền thống, ý thức công dân số và trách nhiệm xã hội. Bên cạnh đó là quan tâm chăm lo sức khỏe tâm thần, đời sống tinh thần cho thanh thiếu niên; trang bị “kháng thể số” để chủ động thích ứng trong kỷ nguyên số, góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đáng sống.