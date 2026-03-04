Ứng viên ĐBQH Ung Thị Xuân Hương: Cam kết thúc đẩy bình đẳng giới, chú trọng bảo vệ trẻ em 04/03/2026 20:21

Ngày 4-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xóm Chiếu, TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, sau phần trình bày tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri đã bày tỏ nhiều tâm tư, kỳ vọng. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề như hoạt động trợ giúp pháp lý cho người dân; công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Năm ứng viên ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 7 tham gia tiếp xúc gồm: Ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP.HCM; bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM; ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội; bà Trần Thị Kim Oanh, Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Trường Đại học Tài Chính - Marketing; ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

Khắc phục tình trạng “luật khung, luật ống”

Trước khi trình bày chương trình hành động, bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, gửi lời cảm ơn đến các cơ quan Trung ương, Thành phố, phường Xóm Chiếu và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp tổ chức buổi tiếp xúc; cảm ơn cử tri đã dành thời gian tham dự để bà và các ứng viên có cơ hội chia sẻ những suy nghĩ, mong muốn trước các vấn đề lớn của đất nước, của TP.HCM và các địa phương.

Bà Ung Thị Xuân Hương cho biết với hơn 31 năm công tác trong ngành tư pháp, từng là Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh án TAND TP.HCM, nay là Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, quá trình công tác đã giúp bà tích lũy kiến thức pháp luật, kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời trưởng thành về tư duy, phong cách và bản lĩnh.

Tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà xác định chương trình hành động tập trung vào ba nội dung: hoàn thiện hệ thống pháp luật; nâng cao chất lượng tư pháp; thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em.

Bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM chia sẻ về chương trình hành động: Ảnh: SONG MAI

Nâng chất lượng xét xử, giảm oan sai Ở lĩnh vực tư pháp, bà Ung Thị Xuân Hương nhấn mạnh đến việc nâng cao chất lượng xét xử, hạn chế án bị hủy, sửa và phòng ngừa oan sai. Từ kinh nghiệm 5 năm giữ cương vị Chánh án TAND TP.HCM, bà cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện thủ tục tố tụng, nhất là trong giải quyết và thi hành án hành chính; đồng thời nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ thẩm phán nhằm bảo vệ công lý và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. Trong chương trình hành động, bà cũng cam kết giám sát hiệu quả công tác cải cách tư pháp; hoàn thiện cơ chế, chính sách để các thiết chế bổ trợ tư pháp như luật sư, công chứng, giám định, đấu giá, thừa phát lại… hoạt động chuyên nghiệp hơn, góp phần giảm tải cho tòa án và nâng cao khả năng tiếp cận công lý của người dân; đồng thời giám sát cải cách hành chính, bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm túc, minh bạch.

Liên quan đến hoạt động lập pháp, bà cho rằng một trong những vấn đề lớn hiện nay là nhiều luật khi ban hành còn gặp khó khăn trong thực thi; tình trạng luật quy định nguyên tắc chung, thiếu cụ thể, phải chờ nghị định, thông tư hướng dẫn dẫn đến nợ đọng văn bản, giảm hiệu lực thi hành và tạo khoảng trống pháp lý, gây lúng túng cho người dân và doanh nghiệp.

Từ kinh nghiệm hơn 25 năm tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương và thực tiễn hoạt động tại Hội Luật gia TP.HCM, bà cho rằng cần đổi mới tư duy lập pháp theo hướng quy định cụ thể, rõ ràng, khả thi ngay khi ban hành để khắc phục tình trạng “luật khung, luật ống”.

Với tư cách ứng viên đại diện cho cử tri TP.HCM, một đô thị đặc biệt đang thực hiện nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển nhanh và bền vững, bà nhấn mạnh chất lượng lập pháp có ý nghĩa trực tiếp đến sự phát triển của thành phố. Các cơ chế đặc thù nếu không được thiết kế đồng bộ, rõ ràng, thống nhất với hệ thống pháp luật chung sẽ khó phát huy hiệu quả.

Nếu trúng cử, bà cho biết sẽ tham gia tích cực hoạt động lập pháp và giám sát; kiến nghị hoàn thiện các quy định liên quan đến phân cấp, phân quyền, tài chính - ngân sách, đầu tư công, đất đai… nhằm tạo hành lang pháp lý ổn định, minh bạch để TP.HCM chủ động, linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em

Là ứng cử viên nữ, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP.HCM, bà Hương dành nội dung quan trọng trong chương trình hành động cho bình đẳng giới và quyền trẻ em.

Bà đề xuất tăng cường học bổng, hỗ trợ tài chính cho học sinh nữ ở khu vực khó khăn; thúc đẩy tài chính toàn diện, giúp phụ nữ tiếp cận tín dụng và đào tạo kỹ năng số; xây dựng cơ chế phòng chống bạo lực gia đình hiệu quả; hoàn thiện chính sách an sinh hỗ trợ phụ nữ chăm sóc con nhỏ...

Đối với trẻ em, bà cho rằng cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật; nâng cao nhận thức xã hội và đổi mới, nâng cao hiệu quả các thiết chế bảo vệ quyền trẻ em.

Chia sẻ về việc tham gia ứng cử, bà Ung Thị Xuân Hương cho biết đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn; nếu được tín nhiệm sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân đến Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị.