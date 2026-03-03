Ngày mai, 6 cựu cán bộ phường ở Hà Nội hầu tòa vụ nhận hối lộ 'bảo kê' công trình sai phạm 03/03/2026 16:51

(PLO)- Các bị cáo là cựu cán bộ phường Thanh Trì (Hà Nội) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý trật tự xây dựng để nhận hối lộ của nhiều chủ công trình để bỏ qua vi phạm.

Theo kế hoạch, ngày mai (4-3), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo là cán bộ phường vụ nhận tiền để bỏ qua vi phạm trật tự xây dựng xảy ra trên địa bàn phường Thanh Trì (Hà Nội).

Các bị cáo cùng bị xét xử về tội nhận hối lộ gồm: Đặng Thanh Tùng (cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Vũ Diêm (Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì); Trần Văn Quân (cựu Chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, phụ trách địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội); Bùi Thanh Nhã (cựu Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, cựu Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai); Lê Thanh Thủy (cựu Đội phó Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai); Vũ Cát Sự (cựu chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai).

Các bị cáo nhận tiền bỏ qua sai phạm về xây dựng. Ảnh: Minh họa

Theo cáo trạng, các bị cáo là những người có chức vụ, có thẩm quyền trong việc kiểm tra, phát hiện, đề xuất xử lý và xử lý đối với các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (nay là phường Thanh Trì, TP Hà Nội).

Trong thời gian từ tháng 8-2024 đến 3-2025, các bị cáo biết nhiều công trình xây dựng trái phép, không phép trên địa bàn phường Thanh Trì nhưng đã nhận tiền của các chủ công trình, hứa hẹn và tạo điều kiện cho họ xây dựng, sửa chữa trái phép, không phép để chia nhau hưởng lợi bất chính.

Số tiền nhận hối lộ được các bị cáo phân bổ như sau: Tùng hưởng 25- 30%; Diêm hưởng 15-20%; Nhã hưởng 20%; Thủy, Sự và Quân cùng hưởng 10%.

Ngoài ra, các bị cáo bổ sung một phần số tiền nhận hối lộ vào quỹ chung của Tổ trật tự xây dựng phường Thanh Trì để sử dụng nhưng không ghi chép sổ theo dõi.

Trong đó, bị cáo Quân đã nhận hối lộ 900 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 50 triệu đồng; Diêm nhận hối lộ 820 triệu đồng, hưởng lợi 70 triệu đồng; Tùng nhận hối lộ 650 triệu đồng, hưởng lợi 400 triệu đồng; Sự nhận hối lộ 370 triệu đồng, hưởng lợi 20 triệu đồng; Thủy nhận hối lộ 350 triệu đồng, hưởng lợi 50 triệu đồng.

Một trong số những lần nhận hối lộ của các bị cáo được CQĐT làm rõ như sau: Khoảng giữa tháng 2-2025, ông Nguyễn Văn Thắng (ở phường Thanh Trì) liên hệ với Tùng đề đạt nguyện vọng muốn cải tạo nhà cũ từ 2 tầng thành 5 tầng.

Tùng đồng ý và bảo ông Thắng liên hệ với Trần Văn Quân để được hướng dẫn thủ tục. Khi ông Thắng đến gặp Quân thì bị cáo này nói ông Thắng cần chi phí 230 triệu đồng để được cấp phép xây dựng.

Sau đó, ông Thắng đã giao đủ số tiền trên cho Quân. Nhận hối lộ xong, Quân thông báo cho Đặng Thanh Tùng, Nguyễn Vũ Diêm biết và cất số tiền trên vào tủ cá nhân, chưa kịp chia.

Một trường hợp khác, đầu tháng 10-2024, ông Vương Đức Hiệp (ở phường Thanh Trì) đến UBND phường Thanh Trì gặp Quân xin được tạo điều kiện hoàn thiện xây dựng sân Pickleball.

Do công trình không có giấy phép xây dựng, Quân nói ông Hiệp cần chi phí 150 triệu đồng. Trong tháng 10-2024, tại trụ sở UBND phường Thanh Trì, ông Hiệp đã đưa tiền theo đúng yêu cầu cho Quân.

Quân đã báo cáo Đặng Thanh Tùng và Nguyễn Vũ Diêm về việc nhận tiền của ông Hiệp nhằm tạo điều kiện cho ông Hiệp hoàn thiện xây dựng sân Pickleball.

Sau đó, Quân chia lại cho Tùng, Nhã và Diêm mỗi người 30 triệu đồng, chia cho Thủy 20 triệu đồng, chia cho Sự 10 triệu đồng. Bản thân Quân được hưởng 30 triệu đồng.

Đối với các chủ công trình xây dựng trái phép, quá trình điều tra xác định: Các cá nhân trên đều có nguyện vọng xây dựng, sữa chữa nhà ở, được cán bộ phường Thanh Trì hứa hẹn, gợi ý việc đưa tiền để công trình không bị kiểm tra hoặc sẽ được bỏ qua sai phạm nên đã có hành vi đưa tiền để được tạo điều kiện xây dựng công trình thuận lợi.

Đến nay, các cá nhân trên đã chủ động khai báo, có đơn tố giác tội phạm, đã nhận thức được vi phạm, đã tự phá dỡ công trình không có giấy phép, trả lại hiện trạng nên CQĐT thấy không cần thiết xử lý hình sự về tội đưa hối lộ.