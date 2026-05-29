Du thuyền The Reverie Saigon của bà Trương Mỹ Lan sắp đấu giá trực tuyến 29/05/2026 07:51

(PLO)- Du thuyền The Reverie Saigon và tàu hạng sang của bà Trương Mỹ Lan đã được giảm giá đến lần thứ 4 và sẽ mang ra đấu giá trực tuyến.

Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM vừa có thông báo đấu giá tài sản lần thứ 5 đối với du thuyền và tàu hạng sang của bà Trương Mỹ Lan.

Cho đến hiện nay, du thuyền và tàu hạng sang của bà Trương Mỹ Lan đã được giảm giá đến lần thứ 4 (theo quyết định ngày 22-5-2026) để đưa ra đấu giá.

Các tài sản trên sẽ được đấu giá theo hình thức trực tuyến. Tổ chức đấu giá là Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP.HCM.

Địa điểm tổ chức phiên đấu giá tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn/.

Du thuyền The Reverie Saigon. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP.HCM

Tài sản 1: Du thuyền The Reverie Saigon, màu xanh trắng, số đăng ký SG.8389, số kiểm soát: VR18051515, số máy 1: 22276129, số máy 2: 22276240, năm sản xuất: 2018, nơi sản xuất tại Pháp.

Nơi có tài sản: tại Bến du thuyền Tam Sơn, Swan Bay - Đảo Đại Phước, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai.

Giá khởi điểm là 38,7 tỉ đồng. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 1 triệu đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước là 7,7 tỉ đồng (20% giá khởi điểm).

Thời gian đấu giá trực tuyến từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ ngày 18-6-2026.

Bên trong du thuyền The Reverie Saigon. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP.HCM

Tài sản 2: Tàu THALIA, màu trắng, số đăng ký SG.8317, số kiểm soát: VR17050813, số máy 1: 25003F-810606, số máy 2: 25003Z-810169, năm sản xuất: 2017, nơi sản xuất: Ba Lan.

Nơi có tài sản: tại Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Giá khởi điểm là 3,8 tỉ đồng. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 200.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước là 763 triệu đồng (20% giá khởi điểm).

Thời gian đấu giá trực tuyến từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ ngày 18-6-2026.

Tàu THALIA của bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP.HCM

Tài sản 3: Tàu ELECTRA, màu trắng, số đăng ký SG.8316, số kiểm soát: VR17050812, số máy 1: 25003F-810607, số máy 2: 25003Z-810170, năm sản xuất: 2017, nơi sản xuất: Ba Lan.

Nơi có tài sản: tại Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Giá khởi điểm là 3,8 tỉ đồng. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 200.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước là 763 triệu đồng (20% giá khởi điểm).

Thời gian đấu giá trực tuyến từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ ngày 18-6-2026.

Tàu ELECTRA của bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP.HCM

Giấy tờ quyền sở hữu đối với các tài sản đấu giá trên là giấy chứng nhận đăng ký do Sở GTVT TP.HCM cấp; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa.

Người mua được tài sản đấu giá tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục đăng ký chuyển quyền sở hữu đối với tài sản thi hành án.

Người tham gia đấu giá có thể xem tài sản đấu giá hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan trực tuyến tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn/.

Hoặc xem tài sản trực tiếp trong thời hạn 3 ngày làm việc, liên tục từ ngày 10-6-2026 đến hết ngày ngày 12-6-2026 (trong giờ hành chính).