Triển khai thực hiện thí điểm chế định luật sư công

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 24/2026/QH16 Quốc hội về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 955/QĐ-TTg, ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 24/2026/QH16 Quốc hội về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công (Kế hoạch).

Trước đó, ngày 24-4-2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI đã ban hành Nghị quyết số 24/2026/QH16 về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công (Nghị quyết), có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2026.

Để triển khai thi hành Nghị quyết đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch với mục tiêu xác định cụ thể công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết.

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bộ và địa phương thực hiện thí điểm trong việc triển khai thi hành Nghị quyết.

Nội dung của Kế hoạch gồm: Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và tập huấn triển khai thi hành Nghị quyết; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết; xây dựng công văn triển khai, hướng dẫn việc thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Rà soát, đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho người đủ điều kiện làm luật sư công; tuyển dụng luật sư, chuyên gia, nhà khoa học, luật gia có kinh nghiệm vào làm việc tại cơ quan theo vị trí việc làm và thực hiện nhiệm vụ luật sư công.

Rà soát, đánh giá nhu cầu sử dụng luật sư công theo từng nhóm vụ, việc pháp lý theo quy định; cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư cho luật sư công; thực hiện thủ tục gia nhập Đoàn Luật sư và cấp Thẻ luật sư cho luật sư công. Lập danh sách luật sư công và giới thiệu luật sư công khi được đề nghị.

Xây dựng nội dung, chương trình, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp cho luật sư công, trong đó chú trọng đến kỹ năng tham gia giải quyết các vụ, việc thuộc phạm vi công việc của luật sư công theo quy định.

Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết để Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; khảo sát, kiểm tra, đôn đốc để tổ chức thực hiện, theo dõi tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết và các văn bản quy định chi tiết, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tổng kết thực hiện Nghị quyết để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Theo Nghị quyết 24/2026/QH16 về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công, người muốn trở thành luật sư công phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

Là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân hoặc người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước;

Có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, liêm chính;

Có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật Luật sư;

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc thường xuyên, trực tiếp trong lĩnh vực pháp luật hoặc có kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn pháp luật, giải quyết vụ việc pháp lý phức tạp.

Luật sư công thực hiện các công việc pháp lý tại khu vực nhà nước như: Tư vấn, đại diện, tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp trong nước, quốc tế về đầu tư, thương mại, hành chính, dân sự; Tham gia quá trình thi hành án dân sự, hành chính; Tư vấn pháp lý trong quá trình xây dựng và triển khai các dự án kinh tế – xã hội; Tham gia giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài...

Nghị quyết cũng nêu rõ: Phạm vi công việc của luật sư công không bao gồm hoạt động trợ giúp pháp lý và không trùng lặp với hoạt động pháp chế của cơ quan, tổ chức.