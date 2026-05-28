Hoãn xử bị cáo lừa bán xe Rolls-Royce Phantom VIII biển số ngoại giao 28/05/2026 14:43

(PLO)- Bị cáo hứa hẹn bán ô tô nhãn hiệu Rolls-Royce Phantom VIII biển số ngoại giao với giá 23 tỉ đồng, đã nhận cọc hơn 6,4 tỉ đồng nhưng hơn một năm vẫn không có xe để giao.

Ngày 28-5, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Huy Tuấn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Tuấn tại tòa. Ảnh: NHẪN NAM

Tuy nhiên, do luật sư của bị cáo Tuấn vắng mặt không có lý do nên bị cáo đã đề nghị hoãn phiên tòa. Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Huy Tuấn là giám đốc Công ty TNHH VOV CAR Việt Nam, kinh doanh xe ô tô, được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp năm 2020. Đến cuối năm 2023, Tuấn thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Đầu năm 2023, vợ chồng bà TTBN sử dụng mạng xã hội Zalo liên lạc và đề nghị Tuấn liên hệ đăng ký mua, làm thủ tục nhập khẩu xe ô tô nhãn hiệu Rolls Royce Phantom VIII từ nước ngoài về Việt Nam, thì Tuấn đồng ý.

Đồng thời, Tuấn còn đưa ra thông tin có mối quan hệ quen biết, sẽ đăng ký được biển số xe ô tô ngoại giao thì tiền mua xe sẽ thấp hơn và đưa ra giá mua bán xe là 980.000 USD (tương đương 23 tỉ đồng) thì vợ chồng bà N đồng ý.

Đến ngày 28-2-2023, giữa bà N và Tuấn có làm biên bản thỏa thuận về việc mua bán xe ô tô với nội dung bà N đặt mua xe ô tô Rolls Royce Phantom VIII kèm theo đặc điểm và thông số do chồng bà N cung cấp. Giá trị mua bán thỏa thuận là 980.000 USD. Thời gian giao xe chậm nhất vào tháng 4-2024.

Sau đó, ngày 2-3-2024, chồng bà N đã hai lần chuyển tiền vào tài khoản của Tuấn 6,417 tỉ đồng để đặt cọc mua xe ô tô nhãn hiệu Rolls Royce Phantom VIII theo nội dung văn bản thỏa thuận.

Sau khi chuyển tiền, chồng bà N nhiều lần liên hệ, yêu cầu cung cấp hình ảnh hồ sơ, thông tin có liên quan đến việc đặt cọc mua xe như thông số, hình ảnh xe, hình ảnh chuyển tiền thanh toán mua xe… nhưng Tuấn không cung cấp được.

Đến ngày 1-7-2023, vợ chồng bà N liên hệ Tuấn yêu cầu cam kết việc thực hiện thỏa thuận nhưng Tuấn không gặp mặt. Tuấn thuê người lái xe Grab (không rõ nhân thân) chuyển văn bản cam kết do Tuấn soạn, ký sẵn và đóng dấu chi nhánh Công ty cổ phần VOV USED CAR, với nội dung cam kết sẽ thực hiện đúng thỏa thuận, đồng thời cam kết sẽ chịu thêm khoản phí phạt là 6,5%/năm trên số tiền đã nhận cọc nếu giao xe trễ hạn.

Đến cuối tháng 4-2024, khi đến thời hạn bàn giao xe theo thỏa thuận nhưng không có xe, Tuấn nói với chồng bà N là xe chưa nhập về Việt Nam được nên cam kết đến ngày 15-5-2024 thì có xe để giao cho ông bà. Đồng thời, Tuấn chủ động chuyển trả 200 triệu là tiền phí phạt chậm giao xe để vợ chồng bà N tin tưởng, đồng ý gia hạn, chờ đợi.

Ngày 15-5-2024, Tuấn gặp vợ chồng bà N nói chưa có xe và tiếp tục hứa hẹn, đề nghị đưa xe ô tô khác cho hai ông bà để làm tin nhưng vợ chồng bà N không đồng ý, đã tố giác Tuấn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Tuấn khai bản thân không có điều kiện nhập khẩu và công ty của Tuấn không có chức năng nhập khẩu, kinh doanh mua bán xe ô tô nhãn hiệu Rolls Royce Phantom VIII.

Khi thỏa thuận mua bán xe với vợ chồng bà N thì Tuấn trực tiếp thỏa thuận với vai trò cá nhân, không sử dụng chức danh giám đốc Công ty TNHH VOV CAR Việt Nam. Sau khi nhận tiền của vợ chồng bà N, Tuấn đã chuyển tiền đến nhiều tài khoản cá nhân để trả nợ, tiêu xài cá nhân hết.