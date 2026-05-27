Chi tiết mức án của các bị cáo trong vụ cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 27/05/2026 16:42

(PLO)- HĐXX nhận định đây là vụ án điển hình về gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn Nhà nước; cần thiết phải xét xử các bị cáo nghiêm minh...

Chiều 27-5, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Theo đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; buộc phải nộp 108 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo khác nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: Hoàng Huy

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù cho hai tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) bị tuyên phạt tổng cộng 25 năm tù cho hai tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và nhận hối lộ.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, của cán bộ công chức khi thực thi công vụ, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Đây là vụ án điển hình về gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn nhà nước, cần thiết phải đưa các bị cáo ra xét xử nghiêm minh.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng là người có năng lực, trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực xây dựng; được giao làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm - đơn vị có vai trò quan trọng trong việc thực hiện dự án.

Quá trình thực hiện, triển khai dự án, bị cáo đã có hành vi sai phạm, gây thất thoát hơn 800 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo còn nhận hối lộ số tiền lớn nên phải chịu trách nhiệm cao hơn các bị cáo khác.

Đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, HĐXX cho rằng tuy bị cáo không trực tiếp thực hiện hành vi gây ra hậu quả khiến dự án bị đình trệ, gây thất thoát, lãng phí, nhưng đã có sai phạm trong việc phê duyệt, là cơ sở để bị cáo Thắng và các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

HĐXX cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án. Trong đó, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nộp khắc phục hậu quả nhiều nhất với 24,5 tỉ đồng.

Nhiều bị cáo có thành tích trong công tác, được tặng thưởng nhiều huân chương, bằng khen, giấy khen, có đóng góp cho ngành y tế, cho công tác vận động hiến mô tạng. Một số bị cáo có sức khỏe yếu, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu.

HĐXX đánh giá các bị cáo phạm tội trong bối cảnh chịu nhiều sức ép, 2 dự án quy mô lớn, có thời gian thực hiện ngắn, một số bị cáo có hạn chế nhất định về trình độ chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình triển khai thực hiện Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra.

Hai dự án dừng thi công từ tháng 1-2021 đến hết tháng 12-2024, gây hậu quả thất thoát, lãng phí số tiền hơn 803 tỉ đồng ngân sách Nhà nước.