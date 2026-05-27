Những mẹo thông minh giúp phòng ngừa huyết áp thấp trong mùa nắng nóng 27/05/2026 07:51

(PLO)- Nắng nóng không chỉ gây mất nước mà còn khiến huyết áp dễ giảm đột ngột, vì vậy việc điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt đúng cách sẽ giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, tỉnh táo trong mùa hè.

Theo Times Now, nắng nóng có thể khiến tình trạng huyết áp thấp trở nên nghiêm trọng hơn do cơ thể mất nước, thất thoát chất điện giải và suy giảm tuần hoàn máu.

Với người bị huyết áp thấp, thời tiết oi bức không chỉ gây mệt mỏi mà còn làm tăng nguy cơ chóng mặt, choáng váng, suy nhược, thậm chí ngất xỉu khi nhiệt độ cao khiến mạch máu giãn nở và cơ thể tiết nhiều mồ hôi hơn.

Tuy nhiên, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen sinh hoạt hằng ngày, bạn hoàn toàn có thể duy trì huyết áp ổn định, giảm cảm giác uể oải và giữ cơ thể khỏe khoắn trong suốt mùa hè.

Uống đủ nước

Mất nước là nguyên nhân hàng đầu khiến huyết áp tụt trong mùa hè. Khi cơ thể đổ quá nhiều mồ hôi, thể tích máu giảm xuống, buộc tim phải hoạt động nhiều hơn để duy trì tuần hoàn, dẫn đến tình trạng hoa mắt, đau đầu và suy nhược.

Hãy duy trì thói quen uống từ 2-3 lít nước mỗi ngày, đặc biệt nếu thường xuyên hoạt động ngoài trời hoặc tập luyện thể thao. Mang theo chai nước cá nhân sẽ giúp bạn chủ động bổ sung nước mọi lúc và hạn chế nguy cơ tụt huyết áp đột ngột.

Bổ sung chất điện giải tự nhiên

Đổ mồ hôi không chỉ khiến cơ thể mất nước mà còn làm hao hụt các khoáng chất quan trọng như natri, kali và magie, những yếu tố cần thiết để duy trì huyết áp ổn định.

Bạn có thể bổ sung điện giải bằng các lựa chọn tự nhiên như nước dừa, nước chanh pha chút muối, sữa bơ loãng hoặc dung dịch bù nước điện giải (ORS). Đồng thời, nên tăng cường các thực phẩm giàu khoáng chất như chuối, dưa hấu, dưa chuột và sữa chua để hỗ trợ cân bằng nước cho cơ thể.

Ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày

Những bữa ăn quá no hoặc nhiều dầu mỡ có thể khiến lượng máu dồn nhiều về hệ tiêu hóa, làm huyết áp giảm tạm thời sau ăn. Tình trạng này dễ gây buồn ngủ, mệt mỏi và choáng váng, đặc biệt trong thời tiết nóng bức.

Thay vì ăn quá nhiều trong một bữa, hãy chia nhỏ khẩu phần thành nhiều bữa nhẹ trong ngày. Ưu tiên thực đơn cân bằng với protein nạc, ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, trái cây và chất béo lành mạnh để duy trì năng lượng ổn định.

Không đứng dậy quá nhanh

Người bị huyết áp thấp thường dễ gặp tình trạng hạ huyết áp tư thế, tức huyết áp giảm đột ngột khi thay đổi tư thế quá nhanh. Điều này càng phổ biến hơn trong mùa hè do mạch máu giãn nở vì nhiệt.

Khi vừa ngủ dậy hoặc đứng lên từ ghế, hãy thực hiện từ từ để cơ thể có thời gian thích nghi với sự thay đổi tuần hoàn máu. Nếu cảm thấy chóng mặt, nên ngồi nghỉ hoặc kê cao chân để cải thiện lưu thông máu.

Ưu tiên tắm nước mát hoặc nước ấm

Tắm nước quá nóng có thể khiến mạch máu giãn mạnh hơn, làm huyết áp giảm và tăng nguy cơ choáng váng sau khi tắm. Điều này đặc biệt nguy hiểm nếu bạn vừa đi ngoài trời nắng nóng về.

Để an toàn hơn, hãy tắm bằng nước mát hoặc nước ấm vừa phải, đồng thời giữ phòng tắm thông thoáng để tránh tích tụ nhiệt.

Hạn chế rượu bia và caffeine quá mức

Rượu bia và đồ uống chứa nhiều caffeine có thể làm cơ thể mất nước nhanh hơn, từ đó khiến tình trạng huyết áp thấp trở nên nghiêm trọng hơn.

Rượu có tác dụng lợi tiểu, trong khi caffeine ở liều cao có thể ảnh hưởng đến nhịp tim và khả năng giữ nước của cơ thể. Trong những ngày nắng nóng, nên ưu tiên các loại đồ uống giúp bù nước như nước lọc, nước ép trái cây ít đường hoặc trà thảo mộc.