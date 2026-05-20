Vì sao ăn đồ ăn vặt ít calo khiến bạn nhanh đói hơn? 20/05/2026 19:28

(PLO)- Gần 1/3 lượng calo tiêu thụ hằng ngày đến từ đồ ăn vặt thay vì bữa chính.

Việc tiêu thụ đồ ăn vặt ít calo có thể làm tăng cảm giác đói, dẫn đến ăn vặt nhiều hơn. Thói quen ăn suốt ngày này khiến cơ thể nhanh đói do nhịp ăn uống bị xáo trộn.

Ảnh: AI.



Thành phần nhân tạo

Các chất nhân tạo thường được dùng trong đồ ăn vặt ít calo để thay thế hương vị, kết cấu của thực phẩm giàu năng lượng. Nghiên cứu cho thấy chất tạo ngọt nhân tạo nếu tiêu thụ lâu dài sẽ kích thích não bộ, làm tăng cảm giác đói.

Biến động đường huyết

Cơn đói phụ thuộc vào loại đồ ăn vặt chứ không chỉ do hàm lượng calo. Thực phẩm nhiều đường làm lượng đường trong máu tăng nhanh rồi giảm đột ngột, gây nhanh đói. Ngược lại, món ăn ít đường, giàu chất xơ hoặc protein giúp ổn định đường huyết và giảm cảm giác thèm ăn.

Bạn có thể thay thế bằng các thực phẩm sau để ổn định đường huyết: Sữa chua nguyên chất không đường kèm quả mọng thay cho sữa chua nhân tạo nhiều đường; Rau sống dùng kèm nước chấm thay vì khoai tây chiên; Bỏng ngô tự làm tại nhà thay cho khoai tây chiên và bánh quy giòn; Trái cây tươi hoặc đông lạnh thay thế kẹo và đồ ngọt.

Ăn nhanh hoặc mất tập trung

Ăn vội vã hoặc vừa ăn vừa làm việc khác sẽ làm tăng cảm giác đói. Ngược lại, tập trung vào bữa ăn giúp bạn nhanh no hơn. Khi ăn vặt trong lúc mất tập trung, não bộ không nhận đủ tín hiệu cơ thể đã nạp thức ăn, dẫn đến nhanh đói trở lại.

Ăn để thỏa mãn sở thích

Cơn đói này xuất hiện không phải do cơ thể thiếu dinh dưỡng mà do tâm lý muốn thỏa mãn cơn thèm. Lúc này, một món ăn nhẹ ít calo không thể làm bạn thỏa mãn, thậm chí khiến cơn thèm ăn mạnh hơn. Hãy xác định rõ nhu cầu cơ thể trước khi quyết định ăn.

Hormone gây đói

Cơn đói của cơ thể được điều tiết bởi hormone ghrelin. Đồ ăn vặt chế biến sẵn và nhiều đường sẽ làm tăng lượng ghrelin, kích thích não bộ gây đói. Ngược lại, thực phẩm giàu protein như sữa chua Hy Lạp giúp kiểm soát cơn đói và giữ cảm giác no lâu.

Ngủ không đủ giấc

Khi thiếu ngủ, hormone ghrelin tăng cao và hormone leptin giảm xuống. Sự thay đổi nội tiết tố này khiến bạn luôn có cảm giác đói suốt cả ngày dù đã ăn vặt.

Căng thẳng và cảm xúc

Hormone cortisol sinh ra khi căng thẳng sẽ kích thích cảm giác đói và thèm đồ ngọt, đồ chế biến sẵn. Việc nạp các thực phẩm này lại tiếp tục làm tăng cảm giác đói, tạo thành vòng lặp khiến bạn ăn nhiều hơn.

Tổng lượng thức ăn quá ít

Ăn quá ít trong ngày làm tăng nồng độ ghrelin, khiến bạn nhanh đói hơn. Việc ăn đúng lượng và chọn đúng loại thực phẩm hằng ngày mới là giải pháp hiệu quả để kiểm soát cơn đói.

Thực phẩm nhiều thể tích nhưng thiếu dinh dưỡng

Ăn các món ít calo giúp làm căng dạ dày nhưng nếu thiếu dưỡng chất, cơ thể vẫn phát tín hiệu đói. Nhiều loại đồ ăn vặt ít calo thực chất là đồ ăn nhiều calo được đóng gói khẩu phần nhỏ. Khi giảm lượng ăn mà không đủ chất, não bộ hiểu rằng cơ thể chưa được thỏa mãn nhu cầu dinh dưỡng.

Các loại đồ ăn vặt nghèo dinh dưỡng phổ biến gồm: Khoai tây chiên, bánh quy, sữa chua thêm đường, kẹo, bánh ngọt. Hãy ưu tiên các món giàu protein và chất xơ để duy trì cảm giác no lâu.