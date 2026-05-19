Điều gì xảy ra với huyết áp của bạn khi bạn giảm hoặc ngừng uống caffeine? 19/05/2026 09:08

(PLO)- Cắt giảm caffeine đúng cách có thể giúp cơ thể ổn định huyết áp, giảm áp lực cho tim và duy trì năng lượng bền vững hơn mỗi ngày.

Theo EatingWell, nếu mỗi sáng của bạn chỉ thật sự bắt đầu sau một ly latte nóng hổi, hoặc bạn khó có thể tỉnh táo vào buổi chiều nếu thiếu cà phê hay trà sữa quen thuộc, thì bạn không hề đơn độc. Caffeine hiện là chất kích thích được tiêu thụ phổ biến nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, nếu bạn đang quan tâm đến sức khỏe tim mạch và huyết áp, đã đến lúc nên chú ý hơn đến lượng caffeine nạp vào mỗi ngày, bởi những ly cà phê quen thuộc có thể ảnh hưởng đến huyết áp nhiều hơn bạn nghĩ.

Ngừng hoặc giảm caffeine không chỉ giúp ngủ ngon hơn mà còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho huyết áp và tim mạch. Ảnh: NHẬT LINH

Dưới đây là những thay đổi có thể xảy ra với cơ thể và huyết áp khi bạn giảm hoặc ngừng tiêu thụ caffeine.

Huyết áp có thể giảm dần

Caffeine kích thích cơ thể tiết adrenaline, hormone khiến tim đập nhanh hơn và mạch máu co lại. Điều này làm huyết áp tăng tạm thời sau khi uống, đặc biệt ở người nhạy cảm với caffeine hoặc đã có tiền sử cao huyết áp.

Khi giảm lượng caffeine nạp vào cơ thể, các đợt tăng huyết áp ngắn hạn sẽ xuất hiện ít hơn, từ đó giúp huyết áp tâm thu ổn định và dễ kiểm soát hơn theo thời gian.

Huyết áp có xu hướng ổn định hơn trong ngày

Sau khi sử dụng cà phê hoặc nước tăng lực, huyết áp thường tăng mạnh trong khoảng 30-120 phút. Nếu bạn uống nhiều lần trong ngày, huyết áp có thể liên tục dao động theo từng "đỉnh" nhỏ.

Việc cắt giảm caffeine giúp hạn chế những biến động này, từ đó hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định hơn suốt cả ngày.

Ngoài ra, nhiều người thường rơi vào vòng lặp "tăng năng lượng rồi tụt năng lượng" do caffeine gây ra. Sau khi tỉnh táo tạm thời, cơ thể nhanh chóng mệt mỏi trở lại, khiến họ tiếp tục uống thêm cà phê để duy trì sự tỉnh táo. Việc giảm caffeine có thể giúp cơ thể duy trì mức năng lượng tự nhiên, ổn định nhịp tim và hạn chế dao động huyết áp.

Có thể giảm nguy cơ tăng huyết áp và bệnh tim mạch

Các chuyên gia cho rằng việc tiêu thụ quá nhiều caffeine trong thời gian dài có thể khiến hệ thần kinh hoạt động quá mức, làm mạch máu co thắt thường xuyên hơn. Theo thời gian, điều này có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp và các bệnh tim mạch.

Đặc biệt, người bị tăng huyết áp chưa kiểm soát tốt nên hạn chế uống quá nhiều cà phê hoặc nước tăng lực trong thời gian ngắn.

Mẹo giảm caffeine mà không quá mệt mỏi

Giảm từ từ thay vì ngừng đột ngột để tránh đau đầu, cáu gắt và mệt mỏi

Chuyển sang cà phê ít caffeine, trà hoặc matcha

Hạn chế nước tăng lực và nước ngọt có caffeine

Thay cà phê buổi chiều bằng đi bộ hoặc vận động nhẹ

Uống đủ nước để giảm cảm giác thèm caffeine

Giảm caffeine không đồng nghĩa phải từ bỏ hoàn toàn cà phê. Tuy nhiên, kiểm soát lượng caffeine hợp lý có thể giúp huyết áp ổn định hơn, giảm áp lực cho tim mạch và hỗ trợ sức khỏe lâu dài, đặc biệt ở người có nguy cơ cao huyết áp.