9 thói quen dinh dưỡng giúp giảm cân và tránh tăng cân trở lại 16/05/2026 18:06

(PLO)- Để giảm cân và tránh tăng cân trở lại, huấn luyện viên Kev khuyên nên loại bỏ các trở ngại bằng cách tránh thay đổi đột ngột, duy trì lối sống lành mạnh.

Giảm cân là một cuộc chiến gian nan, nhưng duy trì cân nặng lý tưởng và tránh tăng cân trở lại thậm chí còn khó khăn hơn. Huấn luyện viên giảm cân Kev đã chia sẻ những thói quen dinh dưỡng bạn nên tránh nếu không muốn tăng cân trở lại.

Theo chuyên gia, protein giúp đốt cháy nhiều calo hơn khi tiêu hóa, giúp no lâu, giảm thèm ăn và bảo vệ cơ bắp. Ảnh: AI.

Dưới đây là 9 thói quen dinh dưỡng ông nhấn mạnh mọi người nên loại bỏ khỏi lối sống của mình

Ăn uống không ma sát

Theo huấn luyện viên Kev, hầu hết mọi người bỏ cuộc giữa chừng khi ăn kiêng vì họ thêm vào 10 thói quen mới cùng một lúc. Ông khuyên: "Đừng chống lại thói quen của bạn. Hãy xây dựng mọi thứ xung quanh nó".

Ăn ngoài 4 đêm một tuần? Hãy học ngay 5 món ăn giàu protein.

Hãy điều chỉnh chế độ ăn uống sao cho phù hợp với những thói quen bạn vẫn thường làm.

Cải thiện protein

Theo chuyên gia, protein giúp đốt cháy nhiều calo hơn khi tiêu hóa, giúp no lâu, giảm thèm ăn và bảo vệ cơ bắp. Vì vậy, ông đề xuất tập trung vào các định lượng sau:

Nạp từ 0,8 đến 1g protein cho mỗi pound trọng lượng cơ thể mục tiêu.

Mục tiêu 180 lb (khoảng 82 kg) tương đương 144-180g protein mỗi ngày.

Thức ăn nhanh không gây hại cho sức khỏe

Theo huấn luyện viên Kev, bạn không cần phải kiêng đồ ăn nhanh. Thay vào đó, bạn có thể chọn gà viên nướng kèm bánh mì, cơm gà trắng, rau củ fajita và sốt salsa, hoặc salad gà giàu protein. Những món ăn này vừa tốt cho sức khỏe lại vừa ngon miệng.

Trao đổi đồ ăn nhẹ

Theo huấn luyện viên Kev, túi khoai tây chiên lúc 3 giờ chiều hoàn toàn có sản phẩm thay thế. Ông khuyên nên có những lựa chọn lành mạnh hơn như:

Khoai tây chiên protein

Thanh protein

Sữa chua

Bột protein

Ông gợi ý: "Hãy để sẵn một hộp trên bàn bếp. Pha một đến hai muỗng bột vào sữa hoặc nước mỗi sáng. Việc bổ sung 30-60g protein trước 9 giờ sáng giúp hoàn thành phần khó khăn nhất".

Caffeine

Theo chuyên gia, cà phê đen hoặc đồ uống tăng lực không đường giúp giảm thèm ăn. Do đó, bạn nên uống chúng trước những bữa ăn thường ăn quá nhiều:

Hãy đợi 60 phút sau khi thức dậy rồi mới uống tách cà phê đầu tiên.

Giới hạn liều 400 mg mỗi ngày để không gây rối loạn giấc ngủ.

Không sử dụng caffeine trong vòng 8 giờ trước khi ngủ.

Đặt giới hạn về lượng thức ăn

Tiếp theo, ông khuyên nên ngừng ăn từ hai đến ba tiếng trước khi đi ngủ. Theo ông, ăn khuya sẽ làm giảm chất lượng giấc ngủ. Ông nói thêm: "Ngủ không ngon giấc khiến ngày mai bạn sẽ đói hơn, thèm ăn hơn và đưa ra những lựa chọn tồi tệ hơn".

Hạn chế lượng cồn trong đồ uống có cồn

Theo huấn luyện viên Kev, cơ thể sẽ đốt cháy cồn trước và quá trình oxy hóa chất béo sẽ tạm dừng khi xử lý rượu bia. Rượu bia cũng gây rối loạn giấc ngủ, làm tăng cảm giác thèm ăn vào ngày hôm sau. Điều này khiến bạn dễ đưa ra quyết định sai lầm như gọi đồ ăn muộn. Do đó, ông đề nghị chỉ nên uống từ hai đến ba ly mỗi tuần nếu mục tiêu là giảm mỡ.

Chất dinh dưỡng đa lượng làm tăng cảm giác thèm ăn

Cuối cùng, nếu bạn thèm đồ ăn vặt, đừng chống lại nó. Thay vào đó, hãy bổ sung protein xung quanh. Ông nói thêm: "Cơn thèm ăn cũng được xử lý như vậy".