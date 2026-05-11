10 loại thực phẩm nên ăn thay vì uống bổ sung vitamin C 11/05/2026 15:25

(PLO)- Không chỉ cam hay chanh, nhiều loại rau củ và trái cây quen thuộc còn chứa lượng vitamin C dồi dào, giúp tăng đề kháng tự nhiên mà không cần phụ thuộc vào viên uống bổ sung.

Theo Verywell Health, vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường miễn dịch, hỗ trợ sản sinh collagen và bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của gốc tự do. Thay vì phụ thuộc vào thực phẩm chức năng, nhiều chuyên gia khuyến nghị bổ sung vitamin C thông qua chế độ ăn uống tự nhiên để cơ thể hấp thu hiệu quả hơn và nhận thêm nhiều dưỡng chất có lợi khác.

Trái cây họ cam quýt

Cam, quýt, bưởi và chanh từ lâu đã nổi tiếng là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Ăn nguyên quả không chỉ giúp bổ sung vitamin C mà còn cung cấp thêm chất xơ và nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Trong khi đó, nước ép cam quýt có thể giúp cơ thể hấp thu vitamin C nhanh chóng hơn.

Cà chua

Một cốc cà chua có thể đáp ứng khoảng một nửa nhu cầu vitamin C hằng ngày của cơ thể. Loại quả này còn giàu vitamin A và lycopene, chất chống oxy hóa có lợi cho làn da, thị lực và tim mạch.

Khoai tây

Ít ai biết rằng khoai tây cũng là nguồn cung cấp vitamin C đáng kể. Tuy nhiên, lượng vitamin này có thể hao hụt trong quá trình chế biến ở nhiệt độ cao.

Các chuyên gia cho rằng hấp hoặc nấu bằng lò vi sóng là những phương pháp giúp giữ lại vitamin C tốt hơn so với chiên hoặc nướng.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ chứa hàm lượng vitamin C rất cao, đồng thời giàu vitamin A giúp hỗ trợ thị lực và sức khỏe đôi mắt.

Ăn sống hoặc chế biến nhẹ sẽ giúp giữ lại nhiều vitamin C hơn. Bạn có thể kết hợp ớt chuông với salad hoặc các món chấm lành mạnh để tăng giá trị dinh dưỡng.

Kiwi

Kiwi là loại trái cây giàu vitamin C, đồng thời cung cấp chất xơ và nước giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đây cũng là lựa chọn phù hợp cho những người gặp tình trạng táo bón.

Bạn có thể thêm kiwi vào sữa chua, sinh tố hoặc dùng như món ăn nhẹ trong ngày.

Bông cải xanh

Bông cải xanh không chỉ giàu vitamin C mà còn chứa nhiều chất xơ, vitamin K, folate, canxi và kẽm. Loại rau này hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường sức khỏe xương và hệ miễn dịch.

Hấp là phương pháp chế biến được khuyến nghị để hạn chế thất thoát vitamin C.

Dâu tây

Một khẩu phần dâu tây tươi có thể cung cấp hơn một nửa nhu cầu vitamin C mỗi ngày. Ngoài ra, dâu tây còn giàu chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Cải Brussels

Cải Brussels là nguồn cung cấp vitamin C, vitamin K và chất xơ dồi dào. Dù ăn sống giữ được nhiều vitamin C hơn, hấp hoặc chế biến nhẹ vẫn là lựa chọn phù hợp để cân bằng hương vị và giá trị dinh dưỡng.

Dưa lưới

Dưa lưới chứa nhiều nước và vitamin C, rất thích hợp để bổ sung vào thực đơn mùa nóng. Loại trái cây này có thể dùng trong bữa sáng, món tráng miệng hoặc như bữa ăn nhẹ giúp cơ thể giải nhiệt và cấp nước.

Quả anh đào acerola

Anh đào acerola được xem là một trong những nguồn vitamin C tự nhiên dồi dào nhất. Ngoài việc bổ sung vitamin C, loại quả này còn chứa nhiều chất chống oxy hóa hỗ trợ tăng cường đề kháng.

Ai nên cân nhắc bổ sung vitamin C?

Phần lớn mọi người có thể đáp ứng nhu cầu vitamin C thông qua chế độ ăn cân bằng giàu rau củ và trái cây tươi. Tuy nhiên, một số nhóm đối tượng có nguy cơ thiếu hụt vitamin C và có thể cần bổ sung thêm theo hướng dẫn của bác sĩ, bao gồm:

Người hút thuốc hoặc thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc

Người có chế độ ăn thiếu rau xanh và trái cây

Người gặp vấn đề hấp thu dinh dưỡng

Bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối hoặc chạy thận nhân tạo

Trẻ sơ sinh sử dụng sữa đun sôi hoặc sữa đặc trong thời gian dài

Trước khi sử dụng viên uống vitamin C, bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế để được tư vấn phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu dinh dưỡng của bản thân.