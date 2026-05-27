4 món ăn nhẹ giúp giảm huyết áp hiệu quả 27/05/2026 19:24

(PLO)- Ăn vặt đúng cách không chỉ giúp duy trì năng lượng mà còn góp phần ổn định huyết áp, cải thiện tuần hoàn và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Theo Verywell Health, lựa chọn món ăn nhẹ phù hợp không chỉ giúp kiểm soát cơn đói mà còn hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định và bảo vệ tim mạch. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những thực phẩm giàu kali, magie, canxi, chất xơ và chất béo tốt có thể góp phần cải thiện tuần hoàn máu, giảm tác động của natri và hỗ trợ hoạt động của hệ tim mạch.

Những món ăn nhẹ giàu kali, chất xơ và chất béo tốt có thể trở thành "trợ thủ" tự nhiên giúp kiểm soát huyết áp và nuôi dưỡng trái tim khỏe mạnh.

1. Phô mai tươi kết hợp cam và hạt dẻ cười

Đây là món ăn nhẹ cân bằng dinh dưỡng, dễ chế biến và đặc biệt có lợi cho người cần kiểm soát huyết áp.

Cam giàu kali, khoáng chất giúp cơ thể đào thải bớt natri dư thừa, từ đó hỗ trợ ổn định huyết áp. Phô mai tươi ít muối cung cấp canxi, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa co giãn mạch máu. Trong khi đó, hạt dẻ cười chứa magie, kali và chất béo không bão hòa giúp tăng cường sức khỏe tim mạch.

Sự kết hợp này còn bổ sung vitamin C, protein và chất chống oxy hóa, mang lại món ăn nhẹ vừa ngon miệng vừa tốt cho cơ thể. Bạn chỉ cần thêm vài lát cam vào phô mai tươi và rắc hạt dẻ cười lên trên là đã có một lựa chọn lành mạnh cho bữa phụ.

2. Kem chuối tự nhiên

Chuối là một trong những loại trái cây hỗ trợ huyết áp hiệu quả nhờ hàm lượng kali và magie dồi dào. Ngoài ra, chuối còn chứa chất xơ và tinh bột kháng giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và chuyển hóa.

Để làm món "kem" chuối, chỉ cần xay nhuyễn chuối đông lạnh cùng hạt chia đã ngâm đến khi hỗn hợp mịn sánh. Có thể thêm bột cacao nguyên chất không đường để tăng lượng chất chống oxy hóa, kết hợp một chút mật ong và quế Ceylon nhằm tạo vị ngọt thơm tự nhiên.

Đây là món ăn nhẹ giải nhiệt, ít chế biến nhưng vẫn cung cấp nhiều dưỡng chất tốt cho tim mạch.

3. Bỏng ngô nổ bằng không khí

Bỏng ngô tự làm tại nhà là món ăn nhẹ giàu chất xơ và tốt cho tim mạch nếu được chế biến đúng cách.

Khác với bỏng ngô bán sẵn chứa nhiều muối, bơ và chất béo bão hòa, bỏng ngô nổ bằng không khí giữ được đặc tính của ngũ cốc nguyên hạt, giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ giảm cholesterol và cải thiện sức khỏe tiêu hóa.

Khi chế biến tại nhà, bạn có thể chủ động kiểm soát lượng muối và dầu. Để tăng hương vị, có thể dùng dầu ô liu, bơ ghee hoặc thêm các loại gia vị như thảo mộc Ý, phô mai Parmesan, quế hay ớt bột thay cho muối.

4. Sữa chua Hy Lạp với quả mọng và óc chó

Sữa chua Hy Lạp kết hợp cùng các loại quả mọng và óc chó là món ăn nhẹ giàu dinh dưỡng, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và bảo vệ hệ tim mạch.

Các loại quả mọng như việt quất, dâu tây hay mâm xôi chứa nhiều anthocyanin và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ thành mạch. Sữa chua Hy Lạp bổ sung protein cùng các khoáng chất cần thiết cho quá trình điều hòa huyết áp, còn quả óc chó cung cấp omega-3 có lợi cho tim.

Bạn có thể biến tấu món ăn với nhiều loại topping như sô cô la đen, chuối cắt lát, mè rang hoặc một chút mật ong để tăng hương vị mà vẫn đảm bảo lành mạnh.