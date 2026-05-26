8 loại thực phẩm mát lạnh hỗ trợ sức khỏe tim mạch trong mùa nắng nóng 26/05/2026 12:08

(PLO)- Nắng nóng kéo dài có thể khiến tim chịu nhiều áp lực hơn, vì vậy lựa chọn đúng thực phẩm thanh mát không chỉ giúp giải nhiệt mà còn hỗ trợ duy trì hệ tim mạch khỏe mạnh.

Theo Times Now, mùa hè với nền nhiệt cao có thể trở thành “thử thách” đối với người mắc bệnh tim mạch. Khi thời tiết oi bức, tim phải hoạt động nhiều hơn để điều hòa thân nhiệt, làm tăng nguy cơ mất nước, tụt hoặc tăng huyết áp, mệt mỏi và gây thêm áp lực lên hệ tuần hoàn. Vì vậy, bên cạnh việc uống đủ nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng, lựa chọn thực phẩm phù hợp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Giữa thời tiết oi bức, lựa chọn đúng thực phẩm không chỉ giúp cơ thể giải nhiệt, bù nước mà còn góp phần giảm áp lực lên tim và duy trì hệ tim mạch khỏe mạnh.

Những thực phẩm giàu nước, chất chống oxy hóa, chất xơ cùng các khoáng chất thiết yếu không chỉ giúp cơ thể giải nhiệt tự nhiên mà còn hỗ trợ ổn định huyết áp, cải thiện tuần hoàn và giảm gánh nặng cho tim. Dưới đây là 8 loại thực phẩm thanh mát được chuyên gia khuyến khích bổ sung vào thực đơn mùa hè.

Dưa hấu

Dưa hấu chứa hơn 90% là nước, giúp cơ thể bù nước hiệu quả trong những ngày nắng nóng. Loại quả này còn giàu lycopene, chất chống oxy hóa có lợi cho tim mạch, giúp giảm viêm và hỗ trợ lưu thông máu. Hàm lượng kali trong dưa hấu cũng góp phần ổn định huyết áp.

Dưa chuột

Dưa chuột có tính mát, chứa nhiều nước và ít natri nên rất phù hợp với người bệnh tim trong mùa hè. Thực phẩm này giúp bổ sung nước, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác đầy bụng. Ngoài ra, chất xơ và chất chống oxy hóa trong dưa chuột còn giúp cơ thể duy trì trạng thái nhẹ nhàng, dễ chịu.

Nước dừa

Nước dừa là nguồn điện giải tự nhiên giàu kali, magiê, canxi và natri, những khoáng chất quan trọng đối với hoạt động của tim và cơ bắp. Uống nước dừa giúp bù khoáng sau khi đổ nhiều mồ hôi, hỗ trợ cân bằng huyết áp và giảm mệt mỏi do thời tiết nóng bức.

Bầu

Bầu là loại thực phẩm thanh mát, ít calo và dễ tiêu hóa. Nhờ chứa nhiều nước và chất xơ, bầu giúp cơ thể giải nhiệt, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm áp lực lên hệ tim mạch. Các món canh bầu hoặc bầu luộc đặc biệt phù hợp trong mùa hè.

Sữa bơ

Sữa bơ là thức uống phổ biến trong mùa nóng nhờ khả năng làm mát cơ thể và hỗ trợ tiêu hóa. Loại đồ uống này chứa men vi sinh, canxi và kali giúp cân bằng điện giải, giảm cảm giác khó chịu do nóng trong người và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Lựu

Lựu giàu polyphenol và các chất chống oxy hóa giúp giảm stress oxy hóa, hỗ trợ chức năng mạch máu và cải thiện lưu thông máu. Ngoài ra, vitamin C và kali trong lựu cũng góp phần bảo vệ tim mạch và tăng cường sức đề kháng trong mùa hè.

Rau lá xanh

Các loại rau như rau bina, cải xoăn hay xà lách chứa nhiều vitamin, khoáng chất và nitrat tự nhiên giúp hỗ trợ tuần hoàn máu và duy trì huyết áp ổn định. Rau xanh còn giàu chất xơ và nước, giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn trong thời tiết oi bức.

Yến mạch và ngũ cốc nguyên hạt

Yến mạch chứa beta-glucan, chất xơ hòa tan giúp giảm cholesterol xấu và hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Trong khi đó, ngũ cốc nguyên hạt cung cấp nguồn năng lượng bền vững, giúp cơ thể no lâu nhưng không gây cảm giác nặng nề trong mùa hè nóng bức.