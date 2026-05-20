Điều gì xảy ra với gan của bạn khi bạn uống cà phê mỗi ngày? 20/05/2026 13:49

(PLO)- Không chỉ giúp tỉnh táo, thói quen uống cà phê mỗi ngày còn có thể mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho gan, từ giảm viêm đến hạn chế nguy cơ xơ gan.

Theo EatingWell, cà phê không chỉ là thức uống giúp tỉnh táo vào buổi sáng mà còn có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho gan, cơ quan đóng vai trò lọc độc tố và chuyển hóa dưỡng chất của cơ thể. Ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy việc uống cà phê điều độ mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ thấp hơn mắc các bệnh lý gan mạn tính.

Uống cà phê đúng cách mỗi ngày có thể giúp gan giảm viêm, hạn chế tích tụ mỡ và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh lý mạn tính. Ảnh: Getty

Cà phê có thể giúp bảo vệ gan khỏi xơ hóa và xơ gan

Khi gan bị tổn thương kéo dài do chế độ ăn uống kém lành mạnh, rượu bia hoặc rối loạn chuyển hóa, mô sẹo có thể hình thành trong gan, dẫn đến xơ hóa và tiến triển thành xơ gan. Đây là tình trạng nguy hiểm vì có thể làm suy giảm chức năng gan theo thời gian.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những người uống khoảng 2-3 tách cà phê mỗi ngày thường có nguy cơ xơ gan thấp hơn đáng kể so với người không uống. Một số nghiên cứu còn ghi nhận mức giảm nguy cơ từ 25-40%, nhờ các hợp chất sinh học trong cà phê giúp hạn chế quá trình hình thành mô sẹo trong gan.

Giúp giảm viêm và cải thiện men gan

Gan sẽ giải phóng các enzyme như ALT và AST vào máu khi bị viêm hoặc tổn thương. Đây là những chỉ số thường được bác sĩ dùng để đánh giá sức khỏe gan.

Cà phê chứa nhiều polyphenol và diterpen, các hợp chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Việc uống cà phê thường xuyên có thể giúp giảm nồng độ men gan ALT, AST và hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả hơn.

Ngoài ra, cà phê còn được cho là có liên quan đến nguy cơ thấp hơn mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa (MASLD), một trong những bệnh gan phổ biến hiện nay.

Tăng cường khả năng chống oxy hóa cho gan

Cà phê là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa lớn trong chế độ ăn hàng ngày. Các hợp chất như axit chlorogenic giúp trung hòa gốc tự do, nguyên nhân gây tổn thương tế bào và thúc đẩy viêm gan.

Nhờ đó, cà phê có thể hỗ trợ bảo vệ tế bào gan, tăng khả năng phục hồi và giúp gan chống lại tác động của stress oxy hóa theo thời gian.

Cách uống cà phê rất quan trọng

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng lợi ích trên chủ yếu đến từ cà phê đen hoặc cà phê ít đường. Những loại đồ uống pha nhiều kem béo, siro và đường có thể làm tăng tích tụ mỡ trong gan, từ đó làm giảm hoặc mất đi tác dụng bảo vệ.

Ngoài ra, uống quá nhiều cà phê cũng có thể gây mất ngủ, hồi hộp hoặc ảnh hưởng đến huyết áp ở một số người nhạy cảm với caffeine.

Làm gì để gan khỏe mạnh hơn?

Bên cạnh việc uống cà phê hợp lý, bạn nên duy trì những thói quen sau để bảo vệ gan:

Ăn nhiều rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu chất xơ.

Hạn chế đồ ăn nhiều đường, chất béo xấu và thực phẩm chế biến sẵn.

Tập thể dục đều đặn ít nhất 150 phút mỗi tuần.

Hạn chế rượu bia và thuốc lá.

Giữ cân nặng ổn định để giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Tiêm phòng viêm gan A và B đầy đủ.

Một vài tách cà phê mỗi ngày không chỉ giúp tăng sự tỉnh táo mà còn có thể hỗ trợ bảo vệ gan khỏi viêm, xơ hóa và nhiều bệnh lý mạn tính khác. Tuy nhiên, cà phê chỉ phát huy lợi ích tốt nhất khi được kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh và lối sống khoa học.