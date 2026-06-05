Một thói quen buổi tối tưởng vô hại nhưng có thể khiến gan hoạt động quá tải 05/06/2026 16:26

(PLO)- Ăn khuya tưởng chừng vô hại nhưng có thể làm rối loạn chuyển hóa, tăng tích tụ mỡ và gây áp lực cho gan, từ đó làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh gan mạn tính.

Theo EatingWell, gan là cơ quan đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như đào thải độc tố, chuyển hóa chất dinh dưỡng và duy trì cân bằng năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, một số thói quen sinh hoạt hằng ngày có thể âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe gan, trong đó có việc ăn khuya thường xuyên.

Theo các chuyên gia, thói quen này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD), một trong những bệnh gan mạn tính phổ biến hiện nay.

Ăn khuya tưởng chỉ là thói quen nhỏ nhưng có thể âm thầm làm rối loạn chuyển hóa, thúc đẩy tích tụ mỡ và khiến gan phải hoạt động quá tải trong thời gian dài. Ảnh: Getty

Vì sao ăn khuya không tốt cho gan?

Làm rối loạn quá trình chuyển hóa

Gan hoạt động theo nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Ban đêm là thời điểm cơ quan này ưu tiên phục hồi và thực hiện các quá trình trao đổi chất cần thiết. Khi ăn quá muộn, gan phải tiếp tục xử lý thức ăn thay vì nghỉ ngơi, làm ảnh hưởng đến khả năng điều hòa đường huyết và chuyển hóa chất béo.

Tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ

Việc nạp năng lượng vào thời điểm cơ thể ít nhạy cảm với insulin hơn có thể khiến đường và chất béo được xử lý kém hiệu quả. Theo thời gian, điều này làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ trong gan.

Một nghiên cứu trên khoảng 32.000 người cho thấy những người thường xuyên ăn vặt đêm khuya có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ cao hơn đáng kể so với nhóm duy trì giờ ăn hợp lý.

Thúc đẩy tình trạng viêm

Ăn khuya kéo dài còn có thể làm gia tăng các phản ứng viêm trong cơ thể. Tình trạng viêm mạn tính là yếu tố liên quan đến tổn thương gan, xơ hóa gan và nhiều rối loạn chuyển hóa khác.

Làm thế nào để hạn chế ăn khuya?

Nếu thường xuyên có thói quen ăn đêm, bạn có thể áp dụng một số biện pháp đơn giản:

Ăn bữa tối sớm hơn và đảm bảo đủ protein, chất xơ để tạo cảm giác no lâu.

Tránh vào bếp sau bữa tối hoặc đánh răng sớm để hạn chế ăn thêm.

Duy trì các hoạt động thư giãn như đọc sách, viết nhật ký thay vì ngồi xem TV kèm ăn vặt.

Đi ngủ đúng giờ để giảm cảm giác đói vào ban đêm.

Nếu cần ăn nhẹ, hãy ưu tiên sữa chua, trái cây hoặc các thực phẩm ít đường và dễ tiêu hóa.

Những thói quen giúp bảo vệ gan

Ngoài việc hạn chế ăn khuya, các chuyên gia khuyến nghị:

Ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu.

Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống có đường và chất béo bão hòa.

Tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần.

Ngủ đủ từ 7-8 giờ mỗi đêm.

Hạn chế tối đa rượu bia.

Ăn khuya thường xuyên không chỉ ảnh hưởng đến cân nặng mà còn làm gián đoạn hoạt động trao đổi chất của gan, góp phần tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ và viêm gan. Duy trì giờ ăn hợp lý, ngủ đủ giấc và xây dựng lối sống lành mạnh là những cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ sức khỏe gan lâu dài.