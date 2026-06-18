Lợi ích sức khỏe và cách chế biến trứng đà điểu an toàn 18/06/2026 10:10

(PLO)- Trứng đà điểu là loại trứng gia cầm lớn nhất thế giới với kích thước tương đương 20 đến 24 quả trứng gà.

Trứng đà điểu là loại thực phẩm an toàn và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nếu được chế biến đúng cách.

Thực phẩm giàu protein giúp tăng cảm giác no lâu, hỗ trợ trao đổi chất và duy trì cơ bắp. Ảnh: AI.



Nguồn protein chất lượng cao

Tương tự trứng gà, trứng đà điểu cung cấp protein hoàn chỉnh với đầy đủ 9 axit amin thiết yếu. Thực phẩm giàu protein giúp tăng cảm giác no lâu, hỗ trợ trao đổi chất và duy trì cơ bắp. Việc tiêu thụ đủ protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tối ưu ở mọi lứa tuổi.

Giàu axit béo không bão hòa

Trứng đà điểu chứa nguồn axit béo không bão hòa lành mạnh, bao gồm cả omega-3. So với trứng gà, trứng đà điểu có tỉ lệ chất béo thấp hơn và tỉ lệ axit béo không bão hòa đơn cao hơn. Các chất béo này giúp giảm viêm, cải thiện mức cholesterol, từ đó hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Hàm lượng dinh dưỡng vượt trội

Dù có giá trị dinh dưỡng tương đồng trứng gà, trứng đà điểu vẫn sở hữu những điểm cộng lớn. Lòng trắng trứng đà điểu chứa lượng vitamin E, B1 (thiamine), B5 (axit pantothenic) và B9 (axit folic) cao hơn. Về khoáng chất, loại trứng này cũng giàu canxi, magiê, mangan, sắt và kẽm hơn trứng gà khi so sánh cùng trọng lượng.

Nguy cơ từ cholesterol và vi khuẩn

Trứng đà điểu chứa cholesterol nên những người mắc bệnh tim mạch cần thận trọng khi sử dụng. Bên cạnh đó, nếu không được xử lý đúng cách, trứng có thể bị nhiễm khuẩn Salmonella gây bệnh đường ruột.

Để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng nên mua trứng từ nhà cung cấp uy tín và bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ dưới 4 độ C. Khi chế biến, cần nấu trứng đạt ngưỡng 71 độ C (160 độ F) để lòng trắng và lòng đỏ săn chắc hoàn toàn.

Cảnh báo dị ứng

Những người dị ứng trứng gà nên tránh dùng trứng đà điểu do các protein có cấu trúc tương tự nhau. Nghiên cứu cho thấy tỉ lệ phản ứng chéo giữa các loại trứng gia cầm rất cao, có thể gây nổi mề đay hoặc nôn mửa ở người nhạy cảm.

Cách bổ sung trứng đà điểu vào thực đơn

Một quả trứng đà điểu trung bình nặng từ 1,3 đến 2,2 kg, đủ phục vụ cho khoảng 10 người. Bạn có thể chiên, luộc hoặc chần loại trứng này như trứng gà nhưng cần thời gian nấu lâu hơn. Thông thường, bạn mất khoảng 45 phút để luộc lòng đào và 90 phút để luộc chín kỹ.

Trứng đà điểu có vị đậm đà hơn trứng gà. Tuy nhiên, nếu dùng làm nguyên liệu nướng bánh, bạn nên cân nhắc vì khả năng tạo bọt và kết cấu của chúng khác biệt so với trứng gà, có thể làm thay đổi chất lượng thành phẩm.