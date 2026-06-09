Cách làm chậm quá trình lão hóa ở độ tuổi 50 và 60 09/06/2026 12:50

(PLO)- Lão hóa là điều không thể tránh khỏi, nhưng bạn hoàn toàn có thể làm chậm tốc độ của nó bằng cách điều chỉnh lối sống, từ chế độ ăn uống đến giấc ngủ và vận động hằng ngày.

Theo WomensHealth, lão hóa là quy luật tự nhiên của cơ thể, nhưng tốc độ lão hóa ở mỗi người không giống nhau. Các nghiên cứu cho thấy cơ thể có xu hướng già đi nhanh hơn ở một số giai đoạn nhất định, đặc biệt là khi bước vào tuổi 50 và 60. Đây là thời điểm khối lượng cơ bắp giảm dần, mật độ xương suy yếu và nguy cơ mắc các bệnh mạn tính gia tăng.

Tập luyện đều đặn không chỉ giúp cơ thể săn chắc và khỏe mạnh hơn mà còn là một trong những cách hiệu quả nhất để làm chậm quá trình lão hóa. Ảnh: Justin Steele

Tin vui là những thay đổi tích cực trong lối sống có thể giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, duy trì sự dẻo dai và làm chậm các dấu hiệu tuổi tác.

Ăn nhiều rau xanh và thực phẩm tự nhiên

Chế độ ăn giàu rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và hạt được chứng minh có lợi cho tim mạch, não bộ và hệ miễn dịch. Những thực phẩm này chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tác động của quá trình lão hóa.

Bên cạnh đó, người lớn tuổi nên chú ý bổ sung đủ protein từ cá, thịt nạc, trứng, sữa hoặc các loại đậu để duy trì khối lượng cơ và sức mạnh cơ thể.

Duy trì vận động thường xuyên

Sau tuổi 50, cơ bắp và xương bắt đầu suy giảm nhanh hơn nếu ít vận động. Tập luyện sức mạnh từ 3-4 lần mỗi tuần có thể giúp duy trì cơ bắp, tăng mật độ xương và giảm nguy cơ té ngã.

Ngoài các bài tập kháng lực hoặc nâng tạ, yoga, Pilates và các bài tập kéo giãn cũng giúp cải thiện sự linh hoạt và khả năng vận động.

Ngủ đủ và ngủ chất lượng

Giấc ngủ là thời gian để cơ thể phục hồi và tái tạo. Thiếu ngủ kéo dài không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng tập trung và sức khỏe não bộ.

Các chuyên gia khuyến nghị người trưởng thành nên ngủ khoảng 7-8 giờ mỗi đêm, đồng thời hạn chế sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ.

Kiểm soát căng thẳng

Căng thẳng kéo dài có thể thúc đẩy quá trình viêm trong cơ thể và làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý liên quan đến tuổi tác.

Những hoạt động đơn giản như thiền, hít thở sâu, đi bộ hoặc dành thời gian cho sở thích cá nhân có thể giúp giảm áp lực tinh thần và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Uống đủ nước

Nước đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Việc duy trì đủ nước giúp hỗ trợ chức năng thận, cải thiện khả năng tập trung và góp phần giữ cho làn da khỏe mạnh hơn.

Nên uống nước đều đặn trong ngày thay vì đợi đến khi cảm thấy khát.

Hạn chế rượu bia

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ rượu bia có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, huyết áp cao và một số loại ung thư. Ngoài ra, đồ uống có cồn còn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và quá trình phục hồi của cơ thể.

Càng giảm lượng rượu bia tiêu thụ, lợi ích đối với sức khỏe càng lớn.

Khám sức khỏe định kỳ

Nhiều bệnh lý nguy hiểm phát triển âm thầm và chỉ được phát hiện khi đã tiến triển nặng. Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề về tim mạch, tiểu đường, huyết áp hoặc rối loạn chuyển hóa để có hướng điều trị kịp thời.

Thận trọng với thực phẩm bổ sung

Vitamin D, canxi và một số vi chất có thể mang lại lợi ích cho người lớn tuổi, nhưng không phải ai cũng cần bổ sung. Việc sử dụng thực phẩm chức năng nên dựa trên tình trạng sức khỏe thực tế và có sự tư vấn của bác sĩ.

Dù không thể ngăn chặn hoàn toàn quá trình lão hóa, bạn vẫn có thể tác động đáng kể đến tốc độ già đi của cơ thể thông qua chế độ ăn uống, vận động, giấc ngủ và chăm sóc sức khỏe đúng cách. Những thay đổi nhỏ nhưng duy trì đều đặn mỗi ngày chính là chìa khóa để sống khỏe mạnh và năng động hơn khi bước vào tuổi trung niên và cao tuổi.