Chất béo bão hòa thực sự ảnh hưởng đến tim của bạn như thế nào? 15/06/2026 16:05

Chất béo bão hòa, có trong các loại thực phẩm như thịt đỏ và bơ, làm tăng mức cholesterol LDL, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Thay thế chúng bằng chất béo không bão hòa có thể mang lại lợi ích, đặc biệt là đối với những người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao.

Những người có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch có thể hưởng lợi từ việc thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa đa, như chất béo có trong dầu thực vật và cá. Ảnh: AI.



Những người có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch có thể hưởng lợi từ việc thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa đa, như chất béo có trong dầu thực vật và cá. Sự thay đổi này có thể dẫn đến giảm số ca đau tim và các vấn đề tim mạch khác, như đã được báo cáo trong một bài đánh giá gần đây được công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine. Kết quả nghiên cứu củng cố các bằng chứng hiện có cho thấy việc tiêu thụ nhiều chất béo bão hòa có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn.

Chất béo bão hòa có thể làm tăng lipoprotein mật độ thấp (LDL), thường được gọi là cholesterol "xấu", dẫn đến sự tích tụ mảng bám trong động mạch. Vì lý do này, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyên nên hạn chế lượng chất béo bão hòa nạp vào.

Tại sao bạn nên giảm lượng chất béo bão hòa?

Nghiên cứu cho thấy những người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hầu như không nhận được lợi ích nào từ những thay đổi chế độ ăn uống này trong vòng 5 năm. Nhưng điều này không có nghĩa là những người có nguy cơ thấp miễn nhiễm với tác động của chất béo bão hòa.

"Thời gian theo dõi tổng thể chỉ là năm năm. Theo định nghĩa, một người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp thì cực kỳ khó có khả năng gặp biến cố tim mạch trong vòng năm năm", Tiến sĩ Sean Heffron, bác sĩ tim mạch dự phòng và giám đốc về thể dục và dinh dưỡng tim mạch tại Trung tâm Phòng ngừa Bệnh tim mạch Mỹ chia sẻ.

Theo bác sĩ Heffron chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa, họ có thể có nguy cơ cao hơn trong 10 hoặc 15 năm tới.

Khuyến nghị về lượng chất béo bão hòa cần tiêu thụ

Các hướng dẫn dinh dưỡng mới nhất khuyến nghị hạn chế lượng chất béo bão hòa xuống còn 10% tổng lượng calo hàng ngày. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) đặt giới hạn ở mức 6% và khuyến nghị giảm thiểu mỡ động vật, bơ, mỡ lợn, các sản phẩm từ sữa nguyên kem và thịt nhiều mỡ.

Thay vì sa đà vào tỷ lệ phần trăm, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu bạn tập trung vào việc giảm thiểu lượng chất béo bão hòa nạp vào cơ thể.

"Chế độ ăn uống rất khác nhau tùy người. Đối với người này, việc giảm thiểu có thể có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn chất béo bão hòa, nhưng đối với người ăn bánh mì kẹp thịt mỗi ngày, việc giảm thiểu phù hợp với họ có thể là ăn một chiếc cách ngày", Heffron nói.

Chất béo bão hòa có "xấu" không?

"Chất béo bão hòa không 'tốt' cũng không 'xấu', mà chính lượng bạn ăn, thói quen ăn uống tổng thể, nguy cơ sức khỏe cá nhân và những gì bạn ăn thay thế mới quyết định tác động của nó", Petitpain nói.