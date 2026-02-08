Chất béo bão hòa ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch như thế nào? 08/02/2026 14:25

Chất béo bão hòa có thể làm tăng mức cholesterol trong máu. Nghiên cứu cho thấy thay thế các chất này bằng chất béo không bão hòa giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Điều này đặc biệt đúng với những người có nguy cơ tim mạch cao.

Chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn. Ảnh: AI.

Tuy nhiên, Hướng dẫn Dinh dưỡng mới dành cho người Mỹ lại nhấn mạnh các nguồn chất béo bão hòa như mỡ bò và bơ. Điều này làm dấy lên câu hỏi về việc liệu thông điệp mới có phù hợp với các khuyến nghị lâu nay hay không.

Theo nghiên cứu trên tạp chí Annals of Internal Medicine, thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa đa giúp giảm đau tim. Các nguồn chất béo tốt này thường có trong dầu thực vật và cá. Phát hiện này củng cố bằng chứng cho thấy tiêu thụ nhiều chất béo bão hòa gây hại cho tim mạch.

Chất béo bão hòa làm tăng mức cholesterol “xấu” (LDL), dẫn đến tích tụ mảng bám trong động mạch. Vì lý do đó, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyến cáo nên hạn chế lượng chất béo bão hòa nạp vào cơ thể.

"Bằng chứng mới cho thấy người có nguy cơ tim mạch cao như cholesterol LDL cao, huyết áp cao, tiểu đường sẽ hưởng lợi nhiều nhất khi giảm chất béo bão hòa", Debbie Petitpain, người phát ngôn của Học viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn kiêng Mỹ, chia sẻ. Với người có nguy cơ thấp, hiệu quả nhỏ hơn nhưng không có nghĩa chất béo bão hòa là vô hại.

Nhiều người thắc mắc tại sao nên giảm lượng chất béo bão hòa. Nghiên cứu cho thấy người có nguy cơ tim mạch thấp hầu như không nhận được lợi ích rõ rệt trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ miễn nhiễm với tác động của loại chất béo này.

Tiến sĩ Sean Heffron tại Trung tâm Phòng ngừa Bệnh tim mạch thuộc NYU Langone Heart cho biết thời gian theo dõi 5 năm là quá ngắn. Một người có nguy cơ thấp khó gặp biến cố tim mạch trong thời gian này. Nếu duy trì chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa, nguy cơ sẽ tăng cao trong 10 đến 15 năm tới.

Các hướng dẫn dinh dưỡng mới nhất khuyến nghị hạn chế chất béo bão hòa xuống còn 10% tổng lượng calo hằng ngày. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) thậm chí đặt giới hạn khắt khe hơn ở mức 6%. Họ khuyên nên giảm tối đa mỡ động vật, bơ, mỡ lợn và sữa nguyên kem.

Thay vì quá chú trọng vào tỉ lệ phần trăm, bạn nên tập trung giảm thiểu lượng chất béo bão hòa nạp vào. "Với người ăn bánh mì kẹp thịt mỗi ngày, việc giảm thiểu có thể là ăn một chiếc cách ngày", Tiến sĩ Heffron gợi ý.

Chuyên gia Petitpain cho rằng chất béo bão hòa không hoàn toàn "tốt" hay "xấu". Tác động của nó phụ thuộc vào thói quen ăn uống tổng thể và những gì bạn ăn thay thế. Việc chỉ tập trung vào một chất dinh dưỡng duy nhất sẽ làm lu mờ bức tranh toàn cảnh về sức khỏe.

Bệnh tim mạch vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu. Các mô hình ăn uống tổng thể như ăn nhiều rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh có tác động lớn hơn nhiều.