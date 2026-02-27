Lưu ý quan trọng trong ăn uống khi bị sốt xuất huyết 27/02/2026 16:10

(PLO)- Sốt xuất huyết thường khiến người bệnh chán ăn vì thế việc lựa chọn thực phẩm đúng cách và chia nhỏ bữa ăn trong ngày sẽ giúp cơ thể duy trì năng lượng và dưỡng chất cần thiết.

Chiều 26-2 vừa qua, trong cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết dự kiến trong thời gian sau Tết Nguyên đán, số ca bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng hàng tuần sẽ duy trì ở mức thấp.

Tính riêng đối với sốt xuất huyết, trong tuần lễ Tết Nguyên đán (từ 16 đến 22-2), TPHCM có 452 ca (giảm 57,7% so với trung bình 4 tuần trước).

Tuy nhiên, theo bà Nga, dựa vào chu kỳ hằng năm, bệnh tay chân miệng có thể sẽ tăng trong tháng 3. Theo dự báo, bệnh sốt xuất huyết có thể đến sớm hơn so với những năm trước. Chính vì thế, nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn TP.HCM, Sở Y tế yêu cầu tất cả các cơ sở y tế thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm, triển khai giám sát các tác nhân gây bệnh, dự báo tình hình dịch bệnh để ứng phó kịp thời.

Trong trường hợp bị sốt xuất huyết, theo Tổ chức y tế thế giới - WHO lưu ý, người bệnh cần tới các cơ sở y tế để xác định bệnh và có hướng điều trị phù hợp, tuân thủ chỉ dẫn của bác sĩ. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết đều nhẹ và có thể chăm sóc, phục hồi tại nhà.

Trong trường hợp được chỉ định tự chăm sóc tại nhà thì cần tránh sử dụng các loại thuốc như aspirin và ibuprofen vì chúng có thể làm tăng nguy cơ các biến chứng của bệnh.

Ngoài ra bệnh nhân cần uống nhiều nước, dùng thuốc paracetamol để hạ sốt, giảm đau, và ăn uống thực phẩm bổ dưỡng để tăng cường sức khỏe.

Nói cụ thể về chế độ dinh dưỡng, trang website của bệnh viện nổi tiếng tại Ấn Độ - Narayana Health gợi ý, người bệnh sốt xuất huyết cần duy trì nước đầy đủ như nước sôi để nguội, hoặc dung dịch bù điện giải oresol, súp loãng, nước dừa tươi, cam, chanh…

Người bị sốt xuất huyết nên ăn thực phẩm mềm, dễ tiêu và chia nhỏ bữa ăn trong ngày. Ảnh: Canva

Trong thời gian mắc sốt xuất huyết, người bệnh cần được cung cấp đầy đủ dưỡng chất để tăng cường hệ miễn dịch. Bữa ăn nên bao gồm trái cây, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, nguồn đạm nạc và chất béo lành mạnh. Cần ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C, vitamin A (như cà rốt, khoai lang), cùng thực phẩm giàu kẽm (các loại đậu, thịt nạc)…

Người bệnh cũng cần ăn thực phẩm mềm, dễ tiêu và chia nhỏ bữa ăn. Nguyên nhân là do sốt xuất huyết thường khiến người bệnh chán ăn, việc chia nhỏ bữa ăn trong ngày giúp duy trì năng lượng và bổ sung dưỡng chất cần thiết.

Đáng chú ý, khi bị sốt xuất huyết, người bệnh cần tránh ăn các thực phẩm màu đỏ (vì dễ gây nhầm lẫn với màu của máu), tránh uống rượu bia và đồ uống chứa caffeine có thể khiến cơ thể mất nước nhiều hơn.

Song song với đó, các bác sĩ của Narayana Health còn khuyến nghị, trong thời gian bị sốt xuất huyết người bệnh phải ngủ đủ giấc, tránh các hoạt động nặng để cơ thể nhanh phục hồi.