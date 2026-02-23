Những thói quen lành mạnh giúp tăng tuổi thọ 23/02/2026 07:38

(PLO)- Muốn sống lâu, sống khỏe và sống vui, hãy bắt đầu từ những thói quen đơn giản nhưng đúng đắn ngay hôm nay.

Podcast: Những thói quen lành mạnh giúp tăng tuổi thọ

Theo Doctor NDTV, sống thọ không phải là kết quả của một hành động đơn lẻ, mà là thành quả của một lối sống bền vững được nuôi dưỡng mỗi ngày. Mỗi lựa chọn nhỏ từ cách bạn ăn uống, vận động, ngủ nghỉ đến cách bạn suy nghĩ và kết nối với người khác đều góp phần định hình sức khỏe lâu dài.

Dưới đây là những thói quen cốt lõi đã được khoa học chứng minh có khả năng kéo dài tuổi thọ và giúp bạn sống khỏe mạnh, minh mẫn và hạnh phúc hơn.

Chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh

Một chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, cá và chất béo lành mạnh giúp cơ thể nhận đủ vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đường và chất béo bão hòa sẽ giúp phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Mỗi ngày bạn lựa chọn chăm sóc bản thân tốt hơn một chút, bạn đang xây dựng nền tảng cho một cuộc sống dài lâu, trọn vẹn và hạnh phúc hơn.

Không uống rượu bia

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc uống rượu, kể cả với lượng nhỏ, vẫn có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư và tổn thương gan, tim mạch, não bộ. Giảm hoặc loại bỏ rượu khỏi cuộc sống là một lựa chọn tích cực cho sức khỏe lâu dài.

Thiền và quản lý căng thẳng

Nhiều nghiên cứu cho thấy thiền định có thể “tái huấn luyện” não bộ, giúp cải thiện khả năng tập trung, giảm lo âu, ổn định cảm xúc và nâng cao sức khỏe tinh thần. Chỉ cần vài phút thiền mỗi ngày cũng có thể tạo ra thay đổi tích cực lâu dài.

Hoạt động thể chất thường xuyên

Vận động đều đặn giúp tăng cường tim mạch, duy trì cân nặng hợp lý, giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch, loãng xương và trầm cảm. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị mỗi người nên tập ít nhất 150 phút/tuần với cường độ vừa phải.

Không hút thuốc

Hút thuốc làm tăng nguy cơ mắc ung thư, bệnh tim mạch, đột quỵ và nhiều bệnh hô hấp. Việc từ bỏ thuốc lá không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ mà còn cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống, hơi thở, làn da và sức khỏe tổng thể.

Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ là nền tảng của sức khỏe thể chất và tinh thần. Ngủ đủ 7–9 giờ mỗi đêm, ngủ sâu, đều đặn và không bị gián đoạn giúp cơ thể phục hồi, củng cố trí nhớ, ổn định cảm xúc và tăng cường hệ miễn dịch.

Duy trì kết nối xã hội

Các nghiên cứu chỉ ra rằng con người là những sinh vật xã hội. Những mối quan hệ tích cực, sự gắn kết với gia đình, bạn bè và cộng đồng giúp giảm căng thẳng, chống cô đơn, cải thiện sức khỏe tinh thần và thậm chí kéo dài tuổi thọ.