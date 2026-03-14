Giá dầu tiếp đà tăng khi có tin Mỹ sắp điều 2.500 lính Thủy quân lục chiến tới Trung Đông 14/03/2026 07:07

Giá dầu nhích lên trên mốc 100 USD/thùng, thị trường chứng khoán giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 13-3 khi Iran gia tăng các cuộc tấn công tại eo biển Hormuz và Mỹ dự định điều thêm tàu chiến cùng lực lượng Thủy quân lục chiến tới Trung Đông, theo tờ The Wall Street Journal.

Dầu Brent, chuẩn tham chiếu của thị trường dầu toàn cầu, tăng 2,7% lên 103,14 USD/thùng. Dầu thô West Texas Intermediate, chuẩn tham chiếu của Mỹ, tăng 3,1% lên 98,71 USD/thùng. Cả hai loại đều đã tăng trong 4 tuần liên tiếp.

Giá dầu thô trước đó đã giảm nhẹ trong ngày sau khi Mỹ cho phép các quốc gia mua lượng dầu thô Nga đang bị trừng phạt nhưng đã ở trên biển. Theo dữ liệu của nhà cung cấp dữ liệu Kpler, hiện có khoảng 121 triệu thùng dầu Nga đang trên biển, tương đương khoảng 5 đến 6 ngày nguồn cung thường được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Các giàn khoan dầu gần TP Crane, bang Texas (Mỹ) vào tháng 3. Ảnh: Justin Hamel/Bloomberg

Bộ Tài chính Mỹ ngày 12-3 đã ban hành giấy phép có thời hạn 30 ngày, cho phép các quốc gia được mua dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga hiện đang mắc kẹt trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Mỹ đang nỗ lực khơi thông eo biển Hormuz, nhưng không nêu rõ cách thức khôi phục dòng chảy thương mại. Các nhà phân tích dầu mỏ dự báo tình trạng bất ổn có thể kéo dài.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm điểm, dẫn đầu là nhóm công nghệ, khi chỉ số Nasdaq Composite giảm khoảng 0,9%. Chỉ số S&P 500 giảm 0,6%, trong khi chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 0,3%, tương đương khoảng 119 điểm.

Thị trường chứng khoán đã giảm tuần thứ ba liên tiếp khi nhà đầu tư cân nhắc nguy cơ xung đột kéo dài tại Trung Đông đối với giá năng lượng và sự ổn định của kinh tế.

Các biến động trên thị trường xảy ra trong bối cảnh tình hình chiến sự ở Trung Đông tiếp tục leo thang.

The Wall Street Journal ngày 13-3 dẫn lời các quan chức Mỹ rằng tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli (LHA-7) đóng tại Nhật cùng lực lượng Thủy quân lục chiến đi kèm đang trên đường tới khu vực. Trong khi đó, tờ The New York Times đưa tin rằng khoảng 2.500 lính Thủy quân lục chiến trên tối đa ba tàu đang hướng tới Trung Đông.