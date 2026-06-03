Chiến sự Nga-Ukraine 3-6: Ông Zelensky kêu gọi khẩn cấp gửi Patriot; Tổng thư ký LHQ lên án cuộc tấn công lớn của Nga khiến 22 người thiệt mạng và 130 người bị thương 03/06/2026 06:28

(PLO)- Ukraine cho biết lực lượng Nga đã phóng 73 tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh, cũng như 656 UAV tấn công trên khắp Ukraine trong ngày 2-6, đồng thời cảnh báo Moscow có thể sẽ tiếp tục tập kích ồ ạt.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua nóng với cuộc tập kích quy mô lớn của Nga trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Liên Hợp Quốc lên án cuộc tấn công của Nga vào Ukraine khiến ít nhất 22 người thiệt mạng

Các quan chức Ukraine cho biết rằng vào ngày 2-6 Nga đã phát động một trong những cuộc tấn công trên không lớn nhất nhắm vào nhiều thành phố của Ukraine, trong đó có Kiev, bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), theo tờ Kyiv Independent.

Cuộc tấn công đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 130 người bị thương. Các quan chức Ukraine cho biết các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự đã bị trúng bom, và số người chết tiếp tục tăng trong suốt cả ngày.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine ngày 2-6. Ảnh: Sergei Supinsky/AFP)

"[Cuộc tấn công lớn qua đêm] là một tuyên bố hoàn toàn minh bạch từ Nga: nếu Ukraine không được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công đạn đạo và tên lửa, các cuộc tấn công này sẽ tiếp tục" - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Telegram.

Ông Zelensky kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường cung cấp các thiết bị đánh chặn tên lửa đạn đạo, chẳng hạn như Patriot do Mỹ sản xuất, cho Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha thì kêu gọi các đối tác thực hiện "các bước cụ thể" để giúp Ukraine và tăng áp lực lên Nga.

Không quân Ukraine cho biết lực lượng Nga đã phóng 73 tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh, cũng như 656 UAV tấn công. Trong số đó, 40 tên lửa và 602 UAV bị bắn hạ hoặc đánh chặn.

Người phát ngôn Không quân Yurii Ihnat cho biết 8 tên lửa chống hạm Zircon đã được sử dụng trong cuộc tấn công, chia làm 2 đợt, mỗi đợt gồm 4 tên lửa.

Tổng thống Zelensky cho biết lực lượng Nga tiếp tục cuộc tấn công vào cuối ngày 2-6, triển khai thêm khoảng 100 UAV.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào ngày 2-6 nhằm vào các cơ sở công nghiệp quân sự và sân bay quân sự của Ukraine để trả đũa vụ tấn công của Kiev vào Starobelsk (Lugansk) khiến 21 sinh viên đại học thiệt mạng.

Trong khi đó, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric nói rằng Tổng thư ký Antonio Guterres đã mạnh mẽ lên án cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga.

“Một lần nữa, chúng tôi nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự đều bị cấm theo luật nhân đạo quốc tế và phải chấm dứt ngay lập tức” - ông Dujarric cho hay.

Ukraine cảnh báo Nga tiếp tục tấn công

Dẫn thông tin tình báo, Tổng thống Zelensky cho biết Nga đã xác định các mục tiêu tiềm năng cho các cuộc tấn công trong tương lai, đặc biệt tập trung vào các công ty quốc phòng của Ukraine, theo đài RBC-Ukraine.

Theo Tổng thống Zelensky, ông đã nhận được báo cáo từ người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine - ông Oleh Ivashchenko. Ông Ivashchenko đã cung cấp chi tiết về việc sản xuất tên lửa của Nga, bao gồm các cơ sở, số lượng, khoảng cách và tuyến đường cung cấp các linh kiện quan trọng từ các nước khác.

Ông Zelensky cho hay Ukraine đang chuẩn bị các biện pháp đối phó để làm gián đoạn việc sản xuất tên lửa của Nga, phối hợp với các đối tác của Kiev.

"Chúng tôi cũng biết rằng một trong những hướng đi chính được lựa chọn cho các cuộc tấn công trong tương lai của Nga chống lại Ukraine, cả về quân sự, chính trị và tuyên truyền, liên quan việc các công ty Ukraine thể hiện tiến bộ trong việc phát triển tất cả các loại công nghệ tên lửa" - ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Theo tổng thống Ukraine, Nga coi khả năng sản xuất tên lửa đạn đạo và tên lửa đánh chặn của Ukraine là một mối đe dọa chiến lược.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của RBC-Ukraine, chuyên gia quân sự kiêm quân nhân thuộc Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine - ông Oleksandr Musiienko nhận định rằng lực lượng Nga sẽ không từ bỏ chiến dịch và có thể sẽ tăng cường các cuộc tấn công.

Theo ông Musiienko, có hai kịch bản khả thi cho các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trong tương lai. Thứ nhất là cuộc tấn công mùa hè. Nga có thể cố gắng gây khó khăn cho hệ thống năng lượng của Ukraine trong thời điểm nhu cầu điện năng cao điểm.

Thứ hai, Nga sẽ tích trữ tên lửa cho đến mùa thu nhằm phá vỡ sự khởi đầu của mùa sưởi ấm vào tháng 9. Theo ông Musiienko, Nga có thể sử dụng ít tên lửa đạn đạo hơn và dựa nhiều hơn vào UAV.

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu, sở chỉ huy, hệ thống phòng không Nga

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu Ilsky ở tỉnh Krasnodar Krai của Nga trong một cuộc tấn công đêm 2-6.

Nhà máy lọc dầu này là một trong những nhà máy lớn nhất ở miền nam nước Nga, sản xuất gần 6,6 triệu tấn nhiên liệu mỗi năm.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu đã gây ra một vụ hỏa hoạn lớn.

Chính quyền Nga chưa tiết lộ hậu quả của vụ tấn công hoặc đưa ra đánh giá về thiệt hại. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn 148 UAV trong đêm trên 8 khu vực của Nga, cũng như trên bán đảo Crimea, Biển Đen và Biển Azov.

Kiev đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào nhà máy lọc dầu Ilsky. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, cơ sở này đã bị tấn công ít nhất 16 lần.

Cùng ngày 2-6, UAV của Ukraine đã tấn công các mục tiêu của Nga trên khắp Crimea và tỉnh Donetsk, đánh trúng hai hệ thống phòng không Pantsir, một sở chỉ huy của Quân đoàn 3 Nga và một tàu kéo, theo báo cáo của Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine - ông Robert "Magyar" Brovdi.