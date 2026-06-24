Chùm ảnh: Lễ biên chế tàu khu trục 5.000 tấn của Triều Tiên 24/06/2026 08:09

Triều Tiên vừa đưa vào biên chế một tàu khu trục mới có trọng tải 5.000 tấn mang tên Choe Hyon tại cảng Nampho phía tây nước này, theo hãng thông tấn KCNA.

Buổi lễ biên chế diễn ra vào ngày 23-6 với sự tham dự của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Lễ biên chế tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Trong bài phát biểu chúc mừng, ông Kim cho biết tàu khu trục này được xác nhận sở hữu "khả năng tác chiến và tác chiến phức tạp, hoàn hảo nhất".

Ông Kim mô tả việc triển khai tàu khu trục là "một bước đi chiến lược có tầm quan trọng cốt yếu", nói rằng con tàu sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của đất nước và cho phép lực lượng hạt nhân của nước này hoạt động đa dạng và hiệu quả hơn.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại Lễ biên chế tàu khu trục Choe Hyon. Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết Hải quân "đang phát triển thành một lực lượng chính thức được trang bị các phương tiện chiến lược khi chương trình trang bị vũ khí hạt nhân cho Hải quân đang đi đúng hướng đã hoạch định”.

Ông Kim cũng vạch ra kế hoạch tăng cường hải quân hơn nữa, kêu gọi đóng mới 2 tàu chiến mặt nước lớp Choe Hyon hoặc lớn hơn mỗi năm, bao gồm các tàu tuần dương lớp 10.000 tấn, theo kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm của đất nước.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Lễ biên chế tàu khu trục Choe Hyon. Ảnh: KCNA

"Sau Choe Hyon, chúng ta sẽ sớm đưa tàu khu trục Kang Kon vào hoạt động. Sau đó, chúng ta sẽ lần lượt hạ thủy các tàu chiến chiến lược 10.000 tấn” - ông ông Kim nói, kêu gọi đóng mới các tàu hộ tống và tàu chuyên dụng, cũng như phát triển và sản xuất các hệ thống vũ khí dưới nước.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Lễ biên chế tàu khu trục Choe Hyon. Ảnh: KCNA

Buổi lễ diễn ra khi Triều Tiên công bố tàu khu trục Choe Hyon vào tháng 4 năm ngoái trong nỗ lực tăng cường sức mạnh hải quân của đất nước. Triều Tiên đã tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí từ Choe Hyon trong những tháng gần đây trước khi đưa vào hoạt động.

Triều Tiên cho biết tàu Choe Hyon sẽ được biên chế vào Hạm đội Biển Tây của Hải quân nước này để thực hiện "nhiệm vụ cao cả" bảo vệ vùng biển phía tây và ngăn chặn chiến tranh.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Lễ biên chế tàu khu trục Choe Hyon. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Lễ biên chế tàu khu trục Choe Hyon. Ảnh: KCNA

Lễ biên chế tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Lễ biên chế tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên. Ảnh: KCNA