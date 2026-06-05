Ông Tập Cận Bình sắp thăm Triều Tiên 05/06/2026 09:52

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Triều Tiên vào đầu tuần tới, trong bối cảnh hai nước thể hiện quan hệ gắn bó chặt chẽ.

Theo lời mời của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên từ ngày 8 đến 9-6, hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn thông báo từ Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đây sẽ là chuyến thăm thứ hai của ông Tập tới Triều Tiên, sau lần gần nhất vào năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 khiến biên giới giữa hai nước bị đóng cửa trong thời gian dài.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AFP

Trong những năm gần đây, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đang từng bước khôi phục quan hệ sau giai đoạn bị gián đoạn do đại dịch, theo tờ South China Morning Post.

Tháng 9 năm ngoái, ông Kim đã tham dự một cuộc duyệt binh tại Bắc Kinh nhân kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II. Đó là lần đầu tiên ông Kim xuất hiện tại một sự kiện đa phương lớn cùng với ông Tập và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong cuộc gặp sau đó, ông Tập khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh lập trường này sẽ không thay đổi “dù tình hình quốc tế biến động thế nào”.