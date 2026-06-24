Dưới áp lực tấn công dồn dập của Ukraine, Crimea đang gặp khó? 24/06/2026 15:00

(PLO)- Nỗi lo của người dân ở Crimea đang gia tăng khi phải đối mặt nhiều khó khăn do các cuộc không kích của Ukraine gây ra.

Ukraine đang tăng cường chiến dịch không kích nhằm cô lập bán đảo Crimea để gây áp lực lên Nga. Gần đây, giới chức Ukraine đã mô tả chiến dịch nhằm vào Crimea là một bước phát triển chiến lược quan trọng có thể giúp chấm dứt chiến tranh.

Crimea hết xăng, mất điện

Hôm 21-6, lãnh đạo Crimea do Nga bổ nhiệm - ông Sergei Aksyonov thông báo rằng việc bán nhiên liệu bên ngoài TP Sevastopol, sẽ bị tạm dừng, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Aksyonov cho biết nhiên liệu sẽ chỉ được cung cấp cho các dịch vụ thiết yếu và hoạt động an ninh của Crimea đồng thời yêu cầu người dân giữ bình tĩnh và chỉ tin tưởng vào các nguồn thông tin chính thức của chính phủ. Còn tại Sevastopol, các lệnh hạn chế về nhiên liệu được áp dụng trong ngày 22 và 23-6.

Cô Anastasia Kharitskaya - chủ doanh nghiệp nông nghiệp bao gồm nhiều cánh đồng hoa oải hương, đã cố gắng kìm nén nước mắt khi đăng video lên mạng xã hội hôm 22-6.

“Crimea đã hết nhiên liệu. Mùa hoa oải hương của chúng tôi sắp bắt đầu. Chúng tôi có cánh đồng hoa oải hương 17 ha ở Crimea nhưng chỉ có 60 lít xăng. Và không mua được xăng thì chúng tôi không thể đến được đồng ruộng của mình” - cô Kharitskaya nghẹn ngào.

Hôm 22-6, bình luận về tình hình nhiên liệu ở Crimea, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov nói rằng Nga đang cố gắng giảm thiểu hậu quả của những gì ông gọi là “hành động dã man” của Kiev nhằm vào Crimea, đồng thời lưu ý rằng công tác đảm bảo nguồn cung nhiên liệu đang được tiến hành.

Bên cạnh việc hết xăng, giờ đây Crimea còn đối mặt tình trạng mất điện liên tục sau khi có thông tin về các vụ nổ tại một nhà máy nhiệt điện ở Crimea.

Hàng dài xe xếp hàng chờ đổ xăng ở TP Simferopol, Crimea vào tuần trước. Ảnh: AP/CBC

Hôm 21-6, trợ lý của ông Aksyonov - ông Oleg Kryuchkov, đã đăng đàn trên Telegram kêu gọi người dân tắt điều hòa và các thiết bị điện không cần thiết khác trong khi sự cố lưới điện đang được khắc phục. Nhiệt độ trong khu vực được dự báo sẽ ở mức trên 27 độ C trong tuần này.

Cũng trong ngày 21-6, công ty năng lượng Krymenergo quản lý lưới điện ở Crimea, thông báo việc cắt điện luân phiên đang được thực hiện do “những sự cố” trên lưới điện. Tại Sevastopol, chính quyền đã ngừng bật đèn đường.

Hôm 21-6, nhà bình luận của truyền hình Nga Dmitry Kiselyov nói rằng các cuộc tấn công vào Crimea như là sự trả đũa cho việc Ukraine không thể đạt được tiến bộ trên chiến trường. "Mục tiêu là làm gián đoạn mùa du lịch và gây khó khăn cho Nga, gây áp lực lên giới lãnh đạo Nga để ký một thỏa thuận hòa bình theo các điều khoản của Kiev" - ông Kiselyov nói.

“Đi cũng dở, ở cũng không xong”

Với những bờ biển đẹp đầy nắng và những vách đá hùng vĩ, Crimea từ lâu đã là một điểm đến nghỉ mát và cắm trại mùa hè nổi tiếng.

Tuy nhiên, lãnh đạo Crimea Askyonov đã ban hành một sắc lệnh vào ngày 22-6 cấm các trại hè, khu nghỉ dưỡng và lễ hội cho đến tháng 9, về cơ bản là hủy bỏ kỳ nghỉ hè. Ông Askyonov nói rằng các biện pháp này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân trong bối cảnh Ukraine tăng cường tấn công.

Crimea được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng của Nga. Ảnh: SPUTNIK

Ông Robert Brovdi - chỉ huy lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine, đăng trên Telegram rằng sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công nữa nhằm vào Crimea đồng thời xin lỗi những người ủng hộ Ukraine vẫn còn ở khu vực này.

Khi cuộc khủng hoảng xăng dầu lần đầu tiên xảy ra ở Crimea vào tháng này, nhiều du khách Nga đã rút ngắn kỳ nghỉ của họ và rời đi sớm. Giờ đây, ngay cả một số cư dân cũng đang rời đi vì lo sợ cho sự an toàn của mình.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 22-6, cô Katerina Strakovich, một chuyên viên làm đẹp ở Sevastopol, đã ghi lại cảnh cô chuyển về quê nhà Krasnoyarsk ở vùng Siberia (Nga). Cô cho biết cô buộc phải đưa con gái mình đi, bỏ lại chồng, nhà cửa, công việc và chuyển đến nơi cách xa giao tranh 6.000 km.

Tuy nhiên, việc rời đi khỏi Crimea vào thời điểm này cũng không dễ dàng. Tối 22-6, đã có 780 ô tô xếp hàng chờ rời Crimea, với thời gian chờ trung bình là 3 tiếng đồng hồ.

Một trong những lý do là đầu tháng này, hai cây cầu nối Crimea qua một eo đất với tỉnh Kherson (thuộc Ukraine, hiện do Nga kiểm soát) ở miền nam Ukraine, đã bị hư hại do đòn tấn công của UAV Ukraine. Hai cây cầu này là một cây cầu đường bộ dọc theo tuyến đường Perekop - Armiansk và một cây cầu gần làng Stavky.

Các cây cầu bị nhắm tới này đóng vai trò là hành lang thay thế vào bán đảo Crimea, sau khi cầu Chonhar ở phía Đông buộc phải đóng cửa sau các cuộc tấn công của Ukraine trước đó vài ngày. Cầu Chonhar là một phần của đường cao tốc R-218 nối TP Rostov (Nga) với TP Simferopol ở Crimea.