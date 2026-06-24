Tiễn biệt Luật sư, cựu nhà báo Nguyễn Bảo Trâm - một người đa tài, nhiệt huyết 24/06/2026 10:18

(PLO)- Khi còn làm ở Báo Pháp Luật TP.HCM , nhà báo Nguyễn Bảo Trâm luôn xông xáo, đi đến tận cùng sự thật, có nhiều tuyến bài "để đời"; khi làm luật sư, chị là người thẳng thắn, dũng cảm, góp phần bảo vệ công lý và thân phận pháp lý của nhiều người.

Từ chiều tối qua (23-6), trên mạng xã hội, nhiều nhà báo, luật sư bày tỏ niềm nhớ thương, đau xót và tiếc nuối khi hay tin Luật sư Nguyễn Bảo Trâm qua đời.

Luật sư Nguyễn Bảo Trâm từng có 10 năm làm phóng viên tại Báo Pháp Luật TP.HCM. Năm 2005, chị thôi làm báo, theo nghề luật sư nhưng vẫn gắn bó với Báo trong vai trò là thành viên Ban Chủ nhiệm “Chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí” của Báo Pháp Luật TP.HCM.

Có những ngày Luật sư Nguyễn Bảo Trâm tiếp bạn đọc lạc cả giọng, quên cả ăn trưa; chị biến những con chữ khô khan trong văn bản luật thành những lời tư vấn gần gũi, dễ hiểu cho người dân… Ảnh: TRẦN LINH

Cây bút sắc sảo, thấm đẫm lòng yêu thương con người

Luật sư Nguyễn Minh Tâm, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Luật sư (thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam), nguyên Trưởng ban Kinh tế Báo Pháp Luật TP.HCM, viết: "Thế là em đã ra đi ở cái tuổi 58, cái tuổi còn đang ở độ chín của đời người. Em ra đi trong lặng lẽ sau những ngày tháng tự mình vật lộn với bệnh tật vì không muốn ai đến thăm.

Anh nhớ em! Nhớ những kỷ niệm thật đẹp của anh em mình trong những ngày khó khăn cùng làm báo Pháp Luật TP.HCM đầu những năm 1990. Em là một nữ nhà báo có tấm lòng trong sáng và ngòi bút sắc sảo đã để lại nhiều bài viết còn đọng lại trong lòng người đọc.

Anh nhớ em! Nhớ những kỷ niệm cùng một nữ luật sư đồng nghiệp trung thực thẳng thắn, dũng cảm; một luật sư tài đức vẹn toàn trong sự nghiệp bảo vệ công lý, thấm đẫm lòng yêu thương trước số phận pháp lý của con người.

Nghe tin em ra đi, thương em anh đã không kìm được những giọt nước mắt của một người anh tiếc thương người em gái mà anh luôn yêu quý và trân trọng.

Anh viết những dòng này tiễn biệt em và anh tin ở nơi kia em cũng biết có một người anh nhớ và thương em đến quặn lòng.

Mong hương linh em được an lạc trong cõi Vĩnh Hằng".

Luật sư Nguyễn Bảo Trâm - một luật sư tài đức vẹn toàn trong sự nghiệp bảo vệ công lý, thấm đẫm lòng yêu thương trước số phận pháp lý của con người. Ảnh: TRẦN LINH

Luật sư Nguyễn Văn Chương, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, đau buồn: "Viết gì về người em, người đồng nghiệp vừa ra đi ở tuổi 58? Thuộc lứa những phóng viên đầu tiên giỏi giang của Báo Pháp Luật TP.HCM, điều ghi nhận rõ nét ở Bảo Trâm là sự xông xáo, đầy nhiệt huyết, không ngại khó khăn, vất vả, đã vào cuộc là đi đến tận cùng sự thật. Cộng với đó là sự nhanh nhạy, sắc bén trong tư duy pháp lý. Những điều đó đã định hình tính cách, hình ảnh phóng viên Bảo Trâm với nhiều loạt bài, bài viết ấn tượng...

Sau này khi chuyển hẳn qua nghề luật sư, cô ấy cũng tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, được đồng nghiệp yêu mến, quý trọng.

Trước sau, Bảo Trâm vẫn luôn là người con, thành viên thủy chung của Báo...

Ra đi thanh thản em nhé!".

Nhiều nhà báo, luật sư khác cũng bày tỏ niềm nhớ thương về một người chị "tuy nóng tính nhưng tốt bụng, thương đàn em, đối xử có lý có tình", "người luật sư mẫn cán, tỉ mỉ trong công việc, công bằng, hết lòng vì việc chung"...

Một nữ phóng viên tài hoa, quyết liệt

10 năm làm ở Báo Pháp Luật TP.HCM, phóng viên Bảo Trâm đã minh oan cho rất nhiều người, gỡ không biết bao nhiêu oan khuất cho các phận người, trong đó có nhiều vụ chấn động dư luận cả nước.

TIN BUỒN Chúng tôi, tập thể những người làm Báo Pháp Luật TP.HCM vô cùng thương tiếc báo tin Luật sư Nguyễn Bảo Trâm (sinh năm 1969) - ủy viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí của Báo Pháp Luật TP.HCM, nguyên phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM (1994-2004) đã từ trần vào lúc 18 giờ 33 ngày 23-6-2026 (nhằm ngày mùng 9 tháng 5 năm Bính Ngọ), hưởng dương 58 tuổi. Linh cữu quàn tại tư gia số 58 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, TP.HCM Lễ nhập quan lúc 6 giờ ngày 24-6-2026 (nhằm ngày mùng 10 tháng 5 năm Bính Ngọ). Lễ động quan lúc 6 giờ ngày 26-6-2026 (nhằm ngày mùng 12 tháng 5 năm Bính Ngọ). Sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Phước Lạc Viên, Dĩ An, TP.HCM. Gia đình xin miễn nhận vòng hoa, trái cây. Đảng ủy, Ban Biên tập cùng tập thể Phóng viên, Biên tập viên, người lao động Báo Pháp Luật TP.HCM thành kính chia buồn cùng gia quyến.

Với những bài viết sắc sảo, những phóng sự điều tra “gai góc”, nhà báo Bảo Trâm đã nhiều lần được tặng Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM, chia sẻ ngay sau khi hay tin buồn: "Chị đau, gọi thăm hỏi, chị nói chuyện thật lâu, nhưng không cho tới thăm. Chị không muốn ai nhìn thấy mình khi bệnh tật. Nay là gần 30 năm từ ngày đi viết bài cùng chị! Chiều nay, nghe chị mất...

... Trong số những vụ mà chị cùng đồng nghiệp đưa ra ánh sáng, ít nhất có 3 người thoát tử hình vì những sai phạm tố tụng được chứng minh. Nhiều quy định về tố tụng được sửa đổi thời điểm đó từ các bài viết của chị. Đời làm báo, vậy là quá để gọi là hơn cả hữu ích".

Trong một bài chia sẻ trên Báo Pháp Luật TP.HCM vào năm 2010, ông Vũ Đức Khiển (nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội) đã nói “Tôi nhớ mãi hình ảnh phóng viên Bảo Trâm của báo đăng trên số báo ra ngày 15-9-1998 đã “cùng ăn, cùng ở, cùng đi kiện với bà con” để tìm gặp “Bao Công”. Hai phóng viên Bảo Trâm và Nguyễn Đức Hiển viết loạt bài phóng sự “Tôi đi tìm Bao Công” đã có tác động rất lớn đến các cơ quan và những người có trách nhiệm đối với việc giải quyết khiếu nại của người dân.

Một luật sư luôn đồng hành cùng người yếu thế

Với vai trò luật sư, chị đã tham gia nhiều vụ án lớn như bào chữa cho vợ của bị cáo Tăng Minh Phụng trong vụ án Minh Phụng- Epco năm 1999.

Nhiều người biết đến luật sư Nguyễn Bảo Trâm năm 2005 khi chị tham gia tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho một nữ diễn viên điện ảnh. Chị đã giúp nữ diễn viên này được ra khỏi cơ sở chữa bệnh sau 25 ngày bị đưa vào đó, "gỡ" được "cái án" trái pháp luật bị đưa vào cơ sở chữa bệnh với thời gian 18 tháng.

Chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí của Báo Pháp Luật TP.HCM ra đời được gần 22 năm là ngần ấy thời gian luật sư Nguyễn Bảo Trâm là thành viên. Mỗi lần gặp bạn đọc nghèo khó, sau khi tư vấn xong bà ngồi viết giúp luôn đơn khởi kiện, khiếu nại ngay tại phòng tiếp bạn đọc của Báo để hôm sau họ kịp gửi đơn cơ quan có thẩm quyền.

Luật sư Nguyễn Bảo Trâm chụp ảnh lưu niệm cùng Ban biên tập báo Pháp Luật TP.HCM và các luật sư trong buổi họp mặt tri ân luật sư trong Chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí năm 2024.

﻿Ảnh: THUẬN VĂN

Phát biểu tại buổi họp mặt tri ân luật sư trong chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí của báo, luật sư Bảo Trâm chia sẻ: “Nhiều bạn đọc đến với chương trình có những vụ việc, câu hỏi, vấn đề gút mắc tưởng chừng tắc nghẽn, không thể giải quyết được, không thể hòa giải được nhưng sau khi được tư vấn đã hanh thông…

Tôi còn nhớ có những ngày các luật sư tiếp bạn đọc lạc cả giọng, quên cả ăn trưa; biến những con chữ khô khan trong văn bản luật thành những lời tư vấn gần gũi, dễ hiểu cho người dân… Sự ra đời, hoạt động của chương trình là những kỷ niệm đẹp, dấu ấn không phai đối với nhiều người, trong đó có tôi”.

Nhiều năm là thành viên Ban chủ nhiệm của Chương trình, chị luôn đau đáu với mong muốn làm sao để chương trình thu hút được nhiều bạn đọc, đi vào thực tế hơn.

Nay, chị đã đi xa rồi! Không chỉ người thân, đồng nghiệp mà nhiều bạn đọc của Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ luôn nhớ đến chị - một nhà báo chân chính, một luật sư tận tụy với nghề!

Yên nghỉ nhé, chị Bảo Trâm!