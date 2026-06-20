Từ vụ ca sĩ 14 tuổi tố công ty quản lý: Cẩn trọng khi tố ai đó trên mạng 20/06/2026 08:11

(PLO)- Clip tố cáo của ca sĩ nhí 14 tuổi đã nhận được sự quan tâm lớn trong những ngày qua; tuy nhiên việc tố cáo trên các nền tảng mạng xã hội chứa đựng rủi ro pháp lý cho cả người tố cáo và người giám hộ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip của ca sĩ 14 tuổi thuộc một nhóm nhạc trên mạng xã hội tố cáo công ty quản lý. Theo người tố cáo, công ty quản lý đã có những hành vi gây áp lực khiến các thành viên trong nhóm bị bạo lực tinh thần, tiếp xúc với những tư tưởng tiêu cực trong quá trình hoạt động.

Các ca sĩ nhí cũng đã có đơn cầu cứu gửi cơ quan công an. Cạnh đó, sáng 18-6, Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM cũng mời đại diện của các bé lên làm việc để xác minh thông tin.

Trong khi đó, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về vụ việc này, đại diện Công ty quản lý nhóm nhạc khẳng định phía công ty không bao giờ có những phát ngôn và hành vi như tố cáo.

Từ việc này, vấn đề đặt ra là dùng mạng xã hội để tố cáo, phản ánh có rủi ro gì hay không, tố cáo như thế nào cho đúng luật và tránh bị kiện ngược lại về hành vi vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự. Cạnh đó, tố cáo trên mạng xã hội có giá trị pháp lý không, có làm căn cứ để cơ quan chức năng giải quyết vụ việc hay không?.

Trao đổi với PLO, luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết câu chuyện tố cáo các cá nhân, tổ chức trên mạng không hiếm. Cách thức thực hiện đạt hiệu quả nhanh và ngay tức thì nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro về pháp lý cho người phản ánh nếu những thông tin đưa lên mạng được xác định là không đúng sự thật.

Việc quay video và đăng tải các nội dung tố cáo công ty quản lý lên các nền tảng mạng xã hội chứa đựng những hiểm họa pháp lý to lớn cho cả người tố cáo và người giám hộ.

Theo Luật An ninh mạng, thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân là hành vi bị nghiêm cấm.

Điều 101 Nghị định 15/2020 quy định phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Người vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ nội dung sai lệch và cải chính thông tin công khai.

Bên cạnh đó, Nghị định 282/2025 cũng quy định mức phạt tiền từ 3-4 triệu đồng đối với hành vi cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan nhà nước.

Ngược lại nếu công ty giải trí chứng minh được thông tin tố giác của nhóm ca sĩ nhí là không đúng sự thật, gây thiệt hại nặng nề đến uy tín, danh dự của công ty và cá nhân người quản lý, những người đăng tải hoặc tổ chức thực hiện việc quay clip có thể bị xử lý về hành vu khống hoặc lợi dụng quyền quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức.

Trong vụ việc này theo như phản hồi từ phía công ty là những thông tin đang lan truyền là sai sự thật. Như vậy, đang có sự đối nghịch về thông tin mà các bên đưa ra. Do đó, các bên cần cung cấp các tài liệu, chứng cứ có liên quan để cơ quan có thẩm quyền giải quyết (Công an hoặc Sở Văn hoá Thể thao).

Cũng theo LS Nghĩa, nếu tố cáo của các ca sĩ nhí trong vụ việc này là đúng sự thật thì các em cần thu thập, cung cấp toàn bộ các chứng cứ về hợp đồng, tin nhắn trao đổi, dữ liệu điện tử (ghi âm, ghi hình) thể hiện bản thân bị công ty tạo áp lực và bị buộc tiếp nhận các thông tin tiêu cực, lệch lạc.

"Theo quy định hiện hành, các thông tin phản ánh trên báo chí, mạng xã hội là một trong những nguồn thông tin để cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý. Khi thực hiện phản ánh, tố cáo bất kỳ cá nhân, tổ chức nào trên môi trường mạng xã hội cần cân nhắc, cẩn trọng và kiểm chứng thông tin trước khi đưa lên mạng để tránh bị tác dụng ngược.

Tốt hơn hết hai bên giải quyết trên cơ sở thoả thuận, trường hợp không thoả thuận được thì phản ánh vụ việc đến cơ quan chức năng để giải quyết (Toà án, cơ quan hành chính Nhà nước...)" - luật sư Nghĩa khuyến cáo.